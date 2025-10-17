아내 출산 앞두고 음주운전 차에 치어 숨진 30대 가장

뉴시스

지난 추석 연휴 만취운전을 하던 중 인도를 침입해 30대 남성을 치어 숨지게 해 구속됐다.

이 사고로 숨진 남성은 아내의 출산을 앞두고 변을 당했다.

17일 경찰에 따르면 지난 7일 오후 8시 50분께 경기 양주시 옥정동의 우체국 인근 인도에서 40대 운전자 A씨가 인도로 돌진해 길을 걷던 30대 남성 B씨를 치었다.

B씨는 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 숨졌다.

현장에서 검거된 A씨의 혈중알코올농도는 0.2%를 초과한 것으로 전해졌다. 이는 면허취소 수치의 두 배 이상이다.

A씨는 음식점 주차장에서 차를 몰아 인도로 진입해 약 800m를 달리다가 사고를 낸 것으로 알려졌다. 차량의 앞부분이 상당히 찌그러질 정도의 큰 사고였던 것으로 파악됐다.

경찰조사에서 A씨는 “기억이 안 난다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨에 대해 특가법상 위험운전치사 혐의 등을 적용해 구속했다.

피해자 B씨는 최근 결혼해 얼마 전 아내가 쌍둥이를 임신한 가장으로 알려져 주변을 안타깝게 하고 있다.

