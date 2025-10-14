7개 지자체, 중부권 광역급행철도 조기 착공 목소리 높였다

중부권 지자체들이 중부권 광역급행철도 조기 착공을 촉구했다.

중부권 7개 지자체는 14일 청주국제공항 여객청사에서 중부권 광역급행철도 조기 착공 촉구 결의대회를 열었다. 결의대회에는 충북 청주시와 진천군, 경기 성남시와 광주시, 용인시, 화성시, 안성시 등 7개 지자체 시장·군수와 부단체장 등이 참석했다.

중부 7개 지자체 시장과 군수, 부단체장 등이 14일 청주국제공항 여객청사에서 중부권 광역급행철도 조기 착공 결의대회를 열었다. 진천군 제공

이 자리에서 지자체들은 중부권 광역급행철도가 지역 균형발전과 광역교통 연계 강화를 위한 전환점임을 알렸다. 이어 민자 적격성 조속 통과와 조기 착공을 촉구하는 공동건의문 서명식을 진행했다.

중부권 광역급행철도는 서울 잠실에서 출발해 청주국제공항을 거쳐 오송까지 이어지는 총 134㎞ 노선이다. 사업비는 9조원에 달한다.

이 노선은 민간이 국가에 제안한 사업이다. 사업이 완공되면 서울과 청주공항 간 1시간대 접근성이 가능하다. 이에 중부권 교통 편의성 개선과 청주공항 활성화, 수도권 과밀 해소 등의 핵심 기반 시설로 관심이 쏠린다. 특히 수도권 남부와 중부 내륙지역 간 연계성이 강화되면서 국토 균형발전과 지역경제 활성화의 핵심 기반으로 꼽힌다.

송기섭 진천군수는 “중부권 광역급행철도는 수도권과 충청권 주민에게 빠르고 넓은 교통망을 제공하고 지역 경제와 산업에도 파급효과를 가져올 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지