내란·김건희특검, 3개월간 30억씩 썼다

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀과 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨 관련 의혹을 파헤치는 민중기 특별검사팀이 지난 3개월간 각각 30억여원의 예산을 사용한 것으로 나타났다.



12일 국민의힘 나경원 의원실에 따르면 내란 특검팀은 수사를 개시한 올해 6월18일부터 9월 말까지 33억6797만원의 예산을 집행했다. 배정된 예산총액 87억4868만원 중 38.5%를 사용한 것으로, 하루 평균 3200만원꼴이다. 내란 특검팀의 수사 기간은 2차례 연장돼 내달 14일 만료되며 개정 특검법에 따라 최장 12월 중순까지 수사가 가능하다.



김건희 특검팀은 수사를 개시한 7월2일부터 9월 말까지 36억6117만원을 사용했다. 배정된 예산 78억1265만원 중 46.7%가 집행됐으며, 하루 평균 4067만원 정도다. 김건희 특검팀의 수사 기간은 한 차례 연장돼 이달 29일까지이며 최장 12월 말까지 수사할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지