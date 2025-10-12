사유리 “투자 놓친 10억 아파트, 지금은 40억…나 때리고 싶어”

방송인 사유리가 강남 아파트 투자 기회를 놓친 것을 후회했다. 뉴시스

솔직한 입담을 자랑하는 방송인 사유리가 강남 아파트 투자 기회를 놓친 것을 두고 후회한다고 털어놓았다.

10일 이금희의 유튜브 채널에는 ‘“세상에 정답은 꼭 하나만 있는 게 아니야”의 [달콤 짭짤 모두의 파스타]의 번역 작가 방송인 사유리 Book&Talk’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 사유리는 솔직하면서도 차분하게 이야기를 털어놓아 눈길을 끌었다. 2006년 한국에 왔다는 사유리는 “20년 가까이 됐다. 한국이 발전하는 모습을 다 봤다. 그때 택시 기본 요금이 1900원이었다”며 회상하는 모습이었다.

이날 사유리는 日 버블 당시의 기억으로 투자를 머뭇거렸다고 밝혔다. 이금희 유튜브 캡처

그러면서 “맥도날드 아르바이트도 시급이 2000원이 안 됐다. 그래서 스타벅스 커피를 마시려면 2~3시간 맥도날드에서 아르바이트를 해야 했다”고 덧붙이며 당시 한국 살이를 설명했다.

사유리는 “지금은 모든 게 변했다. 10~20년 사이에 확 올라갔다. 처음에는 김치찌개를 5000원, 커피도 5000~10000원에 해결할 수 있었다. 그런데 지금은 안 된다”라면서 물가가 상승했다는 점을 짚었다.

이어 그는 “12년 전 강남에서 살 때, 주인집 아저씨가 10억에 팔고 싶어 했다. 제가 외국인인데 10억으로 어떻게 살 수 있었겠나. 돈이 없다고 했다. 우리는 버블을 겪어봤기 때문에 한국도 떨어질 거라고 예상했다”면서 “그때 저를 잡아서 때리고 싶다. 지금은 40억 가까이 되더라. 눈으로 확확 올라가는 게 보이니까 정말 너무 안타깝다”며 후회하는 모습을 보여 모두의 공감을 자아냈다.

이에 이금희는 “물가도 엄청나게 오르고 집값도 엄청나게 올라갔다. 국제적으로 한국의 위상도 많이 달라진 것 같다”고 말했다.

한편, 이날 사유리는 일본으로 돌아갈 생각 있냐는 질문에는 “없다. 젠이 자연스럽게 한국어를 배우길 원한다. 한국에서 사는 것이 자연스럽고, 나에게도 잘 맞는다”라고 답하며 한국 살이에 대한 애정을 드러내기도 했다.

