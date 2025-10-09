김남길, 한글날 맞아 서경덕과 멕시코 한글학교에 교육물품 기증

배우 김남길이 579돌 한글날을 맞아 서경덕 성신여대 교수와 멕시코 '재 몬테레이한글학교'에 교육 물품을 기증했다고 9일 밝혔다.

지금까지 미국 뉴욕 '그루터기 한글학교'에 첫 기증을 시작으로, 캐나다 벤쿠버 '캔남사당 한글문화학교', 헝가리 부다페스트 '한글 배움터'에 이어 이번이 네 번째 기증이다.

이들은 '한글 세계화 캠페인'을 펼치고 있다. 세계 곳곳에서 한글 교육을 위해 힘쓰는 주말학교, 한국어를 배우기 위해 스터디 모임을 운영하는 외국인 등을 대상으로 교육 물품을 기증 중이다.

이번 일을 기획한 서 교수는 "최근 멕시코 재 몬테레이한글학교에 스마트TV, 노트북, 문구류 등 다양한 교육 물품을 기증했다"고 전했다.

특히 "K팝, K드라마 등이 전 세계에 널리 퍼지면서 한글 및 한국어를 배우고자 하는 외국인과 재외동포가 많아져 이들의 교육에 조금이나마 도움이 되고 싶었다"고 덧붙였다.

이번 일을 후원한 김남길은 "전 세계 곳곳에서 한글 교육에 힘쓰고 있는 단체를 수소문해 앞으로도 꾸준히 지원을 해 나가도록 하겠다"고 말했다.

한편, 이들은 한글의 우수성을 알리고 세계인이 함께 참여하는 문화축제인 '2025 한글한마당'의 홍보영상에도 함께 출연했다.

