김현지 실장, 시민단체에 고발당해…“개인정보 비공개는 직권남용”

한 시민단체가 김현지 대통령실 제1부속실장이 나이와 학력 등 개인정보를 공개하지 않는 것은 직권남용이라며 김 실장을 경찰에 고발했다.

서민민생대책위원회(서민위)는 6일 김 실장을 직권남용·강요·업무방해·업무상 횡령과 배임 등 혐의로 서울경찰청에 고발했다고 밝혔다. 서민위는 고발장에서 “1급 공무원이자 예산, 시설 관리, 인사행정 등을 총괄하는 총무비서관이 나이, 학력, 경력, 고향 같은 기본 사항조차 알리지 않는 건 국민을 기만한 직권남용 행위”라고 주장했다.

김현지 대통령실 제1부속실장이 지난 2일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 수석보좌관회의에 참석해 있다. 대통령실통신사진기자단

그러면서 “총무비서관 시절 강선우 여성가족부 장관에게 직접 전화해 ‘후보자를 사퇴해야 할 것 같다’는 이재명 대통령의 뜻을 전하는 등의 인사 개입은 직권남용, 강요에 해당한다”고 했다. 강선우 의원이 여성가족부 장관 후보자이던 시기에 김 당시 총무비서관이 직접 강 의원에게 전화해 ‘사퇴해야 할 것 같다’는 이 대통령 뜻을 전했다는 보도가 나온 바 있다. 대통령실은 이 같은 보도 내용을 부인했다.

서민위는 또 김 실장이 과거 사무국장으로 근무했던 비영리단체가 2010년부터 12년간 17억8800만원의 지원금을 받았다며 운영 당시 사용처가 불분명했다면 업무상 횡령과 배임에 해당할 수 있다고 주장했다. 서민위는 “대통령실 총무비서관으로 국회 운영위원회 국정감사에 출석해 설명하는 것이 당연함에도 이를 거부하다 못해 제1부속실장으로 자리를 옮긴 것은 국회를 비롯해 국민을 모독한 기만”이라고 밝혔다.

대통령실은 지난달 29일 내부 인사를 단행하며 김 실장을 총무비서관을 현 보직인 제1부속실장에 임명했다. 김 실장은 이 대통령이 성남시장을 하기 전부터 인연을 맺어 현재까지 최측근에서 이 대통령을 보좌하는 인물로 꼽힌다. 김 실장 국감 출석 여부를 놓고 관심이 커진 상황에서 이 같은 인사 조치가 발표돼 야당은 김 실장의 국감 출석을 막으려는 의도라고 주장했다. 다만 대통령실은 해당 인사와 국감은 무관하다고 반박했다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 페이스북에 추석 인사를 올리며 “연휴를 앞두고 ‘절대 존엄’ 김현지를 보호하기 위해 이진숙 전 방송통신위원장에 대해 불법적이고 위법적인 체포쇼를 벌였다”며 “이재명 정권의 총체적 무능과 무책임을 국민이 더는 용납하지 않을 것”이라고 주장했다.

반면 대통령실은 김 실장 국감 출석을 피하지 않겠다는 입장을 보였다. 우상호 대통령실 정무수석은 KBS라디오 ‘전격시사’ 인터뷰에서 김 실장 국감 출석에 관해 “국회에서 의결해주면 100% 나간다”고 답했다.

