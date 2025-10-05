충북 국가유산 더 가까이 누린다

충북의 국가유산 활용이 확대된다.

충북도는 국가유산청 주관 ‘2026년 우리 고장 국가유산 활용사업’에 26건이 선정돼 국비 20억원을 확보했다고 4일 밝혔다. 문화와 자연, 무형유산을 국민이 향유할 수 있는 기반을 만들기 위해서다.

충북 청주 국가유산야행. 충북도 제공

충북의 우리고장 국가유산 활용사업은 올해 18개에서 내년 26개 사업으로 확대됐다. 사업예산은 21억원에 48억원으로 증액됐다.

사업은 총 6개 분야로 진행한다. 우선 ‘국가유산 생생 활용사업’으로 △정북동토성 마한의 꿈(청주) △평화의 아이콘, 비중리 보물(청주) △난공불락의 요새 ‘삼년산성’ 대장장이와 함께해요(보은) △보은동헌! 보은의 문, 시간을 열다(보은) =△옥천 이지당! 두선비의 뜻을 품은 땅, 옥천(옥천) △자연담은 한지 문화로 날다!(괴산) △화랑 김유신 삼국을 품다(진천) △구급간이방, 마을에 내리다(음성) 등 8건이다.

‘고택·종갓집 활용사업’으로 △문산관에 왜 왔니, 왜 왔니?(청주) △홍범식 고가에서 열리는 신나는 이야기 여행!(괴산) △단양 조덕수 고택, 남한강 달빛 소나타(단양) 등 3건이다. ‘전통산사 국가유산 활용사업’으로는 △대한제국의 마지막 원찰 용화사 칠존석불에 기원하다(청주) △안심사 야단법석 즐거움이 절로 절로(청주) △천년사찰 공림사, 그 산문을 열다(괴산) 등 3건이다.

향교서원의 정신문화 재창조도 이뤄진다. ‘향교·서원 국가유산 활용사업’으로 △신항서원 휴식시대(청주) △청주향교 미래를 품다!(청주) △충주향교 꼬마선비의 선비풍류(충주) △법고창신 달래강 서원 - 충렬과 팔봉(충주) △내일을 여는 보은향교(보은) △황간향교 맛, 멋, 풍류(영동) △청안향교, 풍월이 담을 넘다!(괴산) △화양서원 1박2일 선비 체험과 풍류 등 8건이다. ‘국가유산 야행 사업’으로는 △압각수의 사계, 천년의 헤아림(청주) △달빛 흐르는 역사의 길을 따라서(충주) △피반령 도깨비와 함께하는 인산인해 회인 야행(보은) 등 3건의 사업이 선보인다.

올해 처음 선정된 ‘국가유산 미디어아트사업’은 미디어·디지털·IT 등 다양한 기술을 국가유산과 결합하여 지역의 국가유산을 더욱 쉽게 알리고 즐길 수 있는 대표적 야간 콘텐츠 활용사업이다. 선정된 사업은 △천 걸음에 배우는 주성 천년 문화유산의 밤(청주) 사업으로 총예산 14억원을 들여 한 달간 청주 성안길 일원 문화유산 현장에서 대규모 미디어아트 행사를 열 계획이다.

충북도 관계자는 “내년에는 예산 확대 등으로 더 많은 도민이 문화유산을 체험하고 누릴 수 있게 됐다”며 “충북의 문화유산 가치와 우성을 알리고 지역경제 활성화와 함께 도민에게 문화 향유의 기회를 제공할 수 있게 최선을 다하겠다”고 말했다.

