김영록 전남지사 “전남에 오픈 AI·SK 합작 데이터센터 구축…경천동지”

김영록 전남도지사는 1일 “전남도에 오픈AI와 SK 합작 글로벌 AI 데이터센터가 들어선다”며 “이는 한마디로 ‘경천동지(驚天動地)’”라고 밝혔다. 경천동지는 ‘하늘을 놀라게 하고 땅을 뒤흔든다’는 뜻으로 전남에 세계적인 AI 데이터센터 유치가 현실화하기로 한데 따른 표현으로 읽힌다.

김 지사는 이날 늦은밤 페이북을 통해 “오늘 이재명 대통령과 샘 올트먼 오픈 AI CEO의 역사적 회동이 있었다”며 “이 자리에서 오픈AI와 SK가 협약해 전남도에 오픈 AI 전용 데이터센터를 공동으로 서남권에 구축하기로 했다”며 이같이 밝혔다.

김영록 전남도지사. 전남도 제공

그는 “전라도 천년 역사상 가장 빛나는 역대급 쾌거”라며 “온 전남도민과 함께 뜨겁게 축하하고 축하하고 또 환호한다”고 기쁨을 감추지 못했다.

그는 이어 “이재명 대통령께서 그동안 우리 호남에 특별한 희생에 특별한 보답을 하시겠다고 말씀하셨는데 이렇게 빨리 약속을 지켜주시니 하늘처럼 높이, 바다처럼 깊이 감사를 드린다”고 말했다.

김 지사는 “트럼프 대통령과의 관세 협상으로 대단히 어려운 국면에서 세계가 보란듯이 초대형 스타게이트 투자유치를 성사시켰다”며 “이 대통령의 허를 찌르는 혜안과 전략, 놀라운 능력과 추진력에 대해 우리 국민은 물론 전 지구촌이 감탄할 뿐”이라고 강조했다.

그러면서 “전남도는 그동안 준비해 온 모든 역량을 쏟아 이재명 대통령께서 맺어준 오픈AI와 SK의 투자가 크게 성공을 거둘 수 있도록 모든 노력을 다하겠다”며 “대한민국이 세계적인 AI 데이터센터 중심지이자 AI 수도가 될 수 있도록 재생에너지와 연계해 최상의 여건으로 뒷받침하겠다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지