농협경제지주·GS리테일, 대한민국 축산물 소비촉진을 위한 업무협약 체결

사진=농협중앙회 제공

농협(회장 강호동)경제지주(축산경제대표이사 안병우)가 지난달 12일, 서울시 중구 농협중앙회 본관에서 농협경제지주 안병우 대표이사, GS리테일 오진석 플랫폼BU장 등 관계자가 참석한 가운데 「대한민국 축산물 소비촉진 업무협약(MOU)」을 체결했다고 밝혔다.

이날 양사는 업무협약(MOU)을 통해 유통시장 내 축산물 수요 증가에 발 맞춰 농협에서는 품질과 안정성이 보장된 신뢰할 수 있는 국내산 축산물을 공급하고, GS리테일은 전국적인 유통망을 활용한 판매로 소비자와 축산농가 모두에게 이로운 상생 모델 구축하는데 상호 적극 협력하기로 했다.

특히, 농협은 소비자 기호와 라이프 스타일 맞춤형 축산식품 유통이라는 목표 아래 GS리테일에서 운영하는 슈퍼마켓 GS더프레시와 편의점 GS25에 농협안심한우 소포장 제품과 더불어 추석 선물세트 등을 제공하고, 다양한 마케팅으로 소비자들이 보다 편리하게 국내산 축산물을 만날 수 있도록 구체적인 전략을 수립할 계획이다.

농협경제지주 안병우 축산경제대표이사는 “이번 협약이 농협이 생산한 우수한 국내산 축산물이 다양한 유통채널을 통한 소비자 접점을 확대할 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 고품질 축산물 공급과 함께 축산농가의 판로 확보를 통해 지속 가능한 축산물 유통 생태계 균형 발전에 최선을 다 하겠다”고 말했다.

