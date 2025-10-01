李대통령 “전작권 회복해 한·미 연합방위 주도”

“자주국방은 필연” 여러 차례 강조
북핵 거론 없이 ‘北’ 한 번만 언급
안규백 “南 훈련 일방 중단 안 돼”
이재명 대통령이 국군의날 기념사에서 “굳건한 한·미 동맹 기반 위에 전시작전통제권(전작권)을 회복해 대한민국이 한·미 연합방위태세를 주도해 나가도록 하겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 1일 충남 계룡대에서 열린 ‘제77주년 국군의날’ 기념식에서 “확고한 연합방위 능력과 태세는 한반도의 평화와 안정은 물론 지역의 안정과 공동번영에 확고하게 기여할 것”이라며 이처럼 말했다. 이 대통령은 이날 기념사에서 ‘자주국방’을 수차례 강조했다. 이 대통령은 “인류 역사상 가장 긴 평화와 공존의 시기가 저물어가고 있다”며 “급변하는 안보 환경에 능동적으로 대응하려면 자주국방은 필연”이라고 말했다.
이 대통령은 ‘강력한 자주국방의 꿈’ 실현을 위한 세 가지 약속도 밝혔다. 이 대통령은 먼저 “우리 국군을 미래 전장을 주도하고 반드시 승리하는 ‘스마트 정예 강군’으로 재편하겠다”며 “내년도 국방 예산을 전년 대비 8.2%포인트 늘어난 66조3000억원으로 편성해 인공지능(AI)·드론·로봇 등 첨단기술에 집중투자하겠다”고 했다.
두 번째로는 “방위산업을 적극 육성해 국방력 강화와 경제 발전이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡겠다”며 “방산 기술 개발에 과감하게 투자하고 방산 생태계 조성을 다각적으로 지원하겠다”고 말했다. 마지막으로는 “군 장병들의 처우를 개선하고 사기를 높이겠다”며 복무여건과 보상체계 개선 등을 약속했다.
이날 기념사에서 이 대통령은 북한이나 북핵 문제에 대해 별다른 언급을 하지 않았다. 북한은 우리나라의 국방비 규모를 강조하는 과정에서 단 한 차례 언급했을 뿐이다.
한편 안규백 국방부 장관은 남북 우발적 충돌 방지를 위한 방법을 찾아야 한다고 강조하면서도 우리 군의 일방적인 훈련 중단에는 선을 그었다. 안 장관은 전날 기자간담회에서 정동영 통일부 장관이 을지 자유의 방패(UFS·을지프리덤실드) 등 한·미 연합 연습 및 훈련의 중단을 주장하는 것에 대해 “군인은 기본적으로 훈련을 해야 한다”며 “북한이 중지하면 몰라도 우리가 일방적으로 중지할 수는 없다고 생각한다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지