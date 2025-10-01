성인 1010명 무작위 추출 무선전화 인터뷰 [여론조사]

세계일보는 여론조사 전문기관 한국갤럽에 의뢰해 대통령 직무 수행 평가 등을 들었다. 이번 조사는 9월29일부터 30일까지 이틀 동안 전국 만 18세 이상 남녀 1010명을 대상으로 무선 전화 인터뷰 방식으로 진행했다. 표본은 통신사 제공 휴대전화 가상번호 프레임에서 무작위 추출했고, 지난 8월 행정안전부 발표 주민등록인구를 기준으로 성·연령·지역별 인구비례 가중치(셀가중)를 부여했다.



표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 9.9%(총 통화시도 1만220건)다. 조사 결과는 소수점 첫째 자리에서 반올림한 값으로 세부 항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있다. 전체 응답자 구성은 남성 499명(49%), 여성 511명(51%)이다. 연령별로는 만 18∼29세 152명(15%), 30대 150명(15%), 40대 171명(17%), 50대 202명(20%), 60대 184명(18%), 70세 이상 151명(15%)이다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지(www.nesdc.go.kr)에서 확인할 수 있다.

