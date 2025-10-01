野 ‘종교단체 동원’ 의혹 김경 등 고발… “몸통은 金총리”

국민의힘 진종오 의원이 관련 녹취록을 공개하며 불거진 ‘더불어민주당 종교단체 선거 동원’ 의혹을 두고 야당이 “몸통은 김민석 국무총리”라며 공세를 본격화했다.



국민의힘은 1일 오후 3시 서울지방경찰청을 찾아 의혹에 연루된 민주당 김경 서울시의원과 녹취록에 등장하는 성명불상의 서울시의회 직원 A씨를 청탁금지법과 정치자금법, 정당법 위반 등의 혐의로 고발했다. 고발장을 제출한 최은석 원내수석대변인은 “오늘 고발한 2명과 연관해서 김 총리가 (사건에) 가담했는지를 철저히 수사해달라고 요청했다”고 밝혔다.

국민의힘 최은석(오른쪽부터), 진종오, 서명옥, 강선영 의원이 1일 종교단체 선거동원 의혹 관련 민주당 김경 서울시의원을 고발하기 위해 서울지방경찰청 민원실을 방문, 고발장을 들고 사진촬영을 하고 있다. 연합뉴스

진 의원은 전날 국회에서 기자회견을 열고 김 시의원이 “특정 종교단체 신도 3000명을 민주당에 입당시켜 내년 지방선거 경선에서 김민석 국무총리를 지원하려 했다”는 의혹을 제기하며 김 시의원과 직원 A씨가 장정희 전 서울시사격연맹 부회장과 각각 통화한 녹취록을 공개했다. 녹취록은 장 전 부회장이 직접 제보한 것으로 알려졌다. 녹취록에서 김 시의원은 장 전 부회장이 “옛날 경선 때처럼 1번, 2번 지령이 내려오냐”고 묻자 “김민석으로 가시죠”라고 답한다.



진 의원은 이날 오전 열린 당 상임위원장·간사단 회의에서도 녹취록을 토대로 “직원 A씨는 (신도 3000명의) 6개월치 당비 1800만원을 걱정하는 제보자에게 ‘제 개인적으로 나가는 것이니 전혀 문제 될 게 없다’고 회유했다”고 주장했다. 김 시의원은 이에 대해 전날 기자회견에서 “장 전 부회장이 먼저 도움을 줄 수 있다고 해 당원 가입 방법과 절차를 안내했을 뿐”이라며 의혹을 부인하고 탈당했다.



야당은 녹취록에서 언급된 김 총리를 ‘정조준’하고 있다. 회의에 참석한 송언석 원내대표는 “이 사안의 본질은 김 총리의 내년 지방선거를 위한 사전 선거운동이라고 생각한다”며 “김 시의원은 수없이 많은 꼬리 중 하나에 불과하다. 몸통은 김 총리”라고 직격했다. 송 원내대표는 이어 “국정을 돌봐야 할 국무총리가 자신의 다음 선거를 위한 조직 정비에만 관심이 가 있다”며 “김 총리에 대한 제대로 된 수사가 필요하다”고 말했다.

