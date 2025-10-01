“李대통령, 전작권 ‘환수’ 대신 ‘회복’으로 직접 수정”

이재명 대통령이 1일 국군의 날 기념식에서 전시작전통제권 ‘환수’가 아닌 ‘회복’이라는 단어를 사용한 것은 전작권을 되찾겠다는 의미를 부각해 전작권 환수 의지를 강조한 것으로 풀이된다.



김남준 대통령실 대변인은 브리핑에서 이 대통령이 전작권을 언급하며 환수가 아닌 회복이라는 단어를 사용한 것과 관련해 “보통 환수라는 것은 어떤 위치가 변경되는 것에 방점이 찍혀 있다면 회복이라는 것은 원래 상태로 되돌린다는 의미가 있다”면서 “되돌아갈 원래의 위치가 있다는 데 방점을 찍은 단어로 그런 의미를 살리기 위해 회복이라는 단어를 쓴 것으로 봐달라”고 설명했다. 이 대통령은 이날 기념사에서 회복이라는 단어를 직접 수정했다고 김 대변인은 설명했다.

참전용사들과 함께 건군 77주년 기념식 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 건군 77주년 국군의 날 행사에서 기념사를 마친 뒤 군인들을 향해 거수경례를 하고 있다. 이 대통령은 기념사에서 “우리 국방력에 대한 자부심과 굳건한 믿음에 기초해 강력한 자주국방의 길로 나아가야 한다”고 강조했다. 대통령실사진기자단

김 대변인은 이 대통령이 취임 후 공식 석상에서 처음으로 전작권 관련 언급을 했다는 질문에는 “전작권 환수에 대해서는 대통령이 되기에 앞서 여러 차례 언급한 바 있고, 지난 선거 과정에서도 언급을 한 바 있다”면서 “특별히 이번에 새롭게 말한 것이 아니라 원래 가지고 있던 소신”이라고 설명했다. 이재명정부 국정기획위원회는 지난 8월13일 ‘이재명정부 국정운영 5개년 계획’을 발표하면서 임기 내 전시작전통제권 전환을 목표로 제시한 바 있다. 지난달 16일 정부가 발표한 국방 분야 국정과제에서도 “한국군의 전·평시 연합 방위 주도 능력을 조기에 확보하기 위해 굳건한 한·미동맹 기반 위에서 임기 내 전작권 전환을 목표로 추진”을 명시했다.



김 대변인은 다만 전작권 환수 시점과 관련해서는 “소위 데드라인이 언제냐는 것은 지금 말하기 이른 것 같다”며 “대통령 표현대로 전작권 회복에 대한 의지는 분명하다. 그런 의지를 밝힐 기회가 있을 때마다 반복하고 있다는 점을 봐달라”고 말했다.

김남준 대통령실 대변인이 30일 용산 대통령실에서 이날 진행된 제44회 국무회의 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 기념사에서 ‘북한’은 단 한 차례만 언급했다. 한국 국방력을 설명하면서 “북한 국내총생산(GDP)의 1.4배에 달하는 국방비를 지출하는, 세계 5위 군사력을 갖춘 군사강국”이라고 언급하면서다. 북한과의 관계 회복을 추진하고 있는 만큼 북한을 자극하지 않으려는 의도로 풀이된다.



이 대통령은 지난해 비상계엄 사태와 관련해 “지난해 12월3일, 극히 일부 군 지휘관들은 군 본연의 임무를 망각한 채 최고 권력자의 편에 서서 국민을 향해 총부리를 겨눴다”면서 “우리 군의 명예와 신뢰도 한없이 떨어졌다. 국민을 지켜야 할 군대가 국민을 향해 총을 겨누는 일은 앞으로 어떤 경우에도 결단코 있어서는 안 된다”고 지적했다.

