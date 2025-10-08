“일부러 사서 마셨는데”…수돗물보다 ‘미세플라스틱’ 더 쌓인다

일회용 플라스틱 생수병에서 떨어져 나오는 미세 플라스틱 입자가 건강을 위협하고 있다는 연구 결과가 나와 주목된다. 연구진은 플라스틱 병에 든 생수를 1년간 섭취할 경우 9만개 이상의 미세플라스틱을 섭취하게 되는 셈이라며, 이는 암, 불임, 신경 손상 등 치명적인 건강 문제를 일으킬 수 있다고 경고했다.

플라스틱은 장기간 사용할 경우 내분비 교란 등을 일으키는 환경호르몬에 노출될 위험이 커진다. 클립아트코리아 제공

최근 캐나다 콩코디아대학교 연구팀은 최근 국제 학술지 ‘위험물질 저널(Journal of Hazardous Materials)’을 통해 생수병 속 미세 플라스틱이 인간의 건강과 생태계 전반에 심대한 피해를 유발한다는 연구 결과를 발표했다.

연구팀이 기존 논문 141편을 종합 분석한 결과, 인체는 매년 평균 3만 9000~5만 2000개의 미세 플라스틱을 섭취하는 것으로 확인됐다. 특히 하루 물 섭취량을 모두 생수로 충당하는 사람은 수돗물만 마시는 사람보다 연간 약 9만 개나 더 많은 미세 플라스틱을 삼키게 된다. 수돗물만 마시는 경우 연간 약 4000개 수준의 미세 플라스틱을 섭취하지만, 생수병을 통해 물을 마시면 그 수치가 9만 4000개까지 치솟는다. 즉, 같은 물을 마셔도 플라스틱 섭취량이 20배 이상 급증하는 셈이다.

플라스틱은 지구상에서 가장 흔하게 쓰이는 물질 중 하나다. 하지만 장기간 사용할 경우 내분비 교란 등을 일으키는 환경호르몬에 노출될 위험이 커진다. 미세 플라스틱은 크기가 1㎛(마이크로미터)에서 5㎜ 사이인 미세한 플라스틱 조각을 말하는데, 실제 이보다 작은 나노 플라스틱도 존재하는 것으로 전해졌다. 크기가 작아 체내 장벽을 쉽게 뚫고 체내 깊숙이 스며들기 때문에 더 치명적이다.

연구팀은 “나노·미세 플라스틱의 인체 유해성에 대한 과학적 증거가 급속히 늘어나고 있지만 아직 그 전모는 다 밝혀지지 않았다”고 지적했다. 이어 “현재의 규제 공백 상태를 방치할 경우 플라스틱 오염으로 인한 공중보건 위기는 훨씬 심각해질 것”이라고 우려했다.

생수병을 무더운 실내에 방치할 경우 암을 유발하는 독성물질이 나온다는 연구 결과도 있다.

영국 매체 데일리메일은 지난 9월 시중에 유통 중인 생수의 약 80%가 미세 플라스틱과 미공개 물질을 포함하고 있으며, 이들이 암과 불임 등 여러 대사 질환과 연관될 가능성이 있다고 보도했다. 특히 에어컨이 꺼진 차량과 같이 급격히 온도가 상승하는 차량 내부 등의 환경에서는 유해 성분이 더욱 빠르게 배출되는 것으로 나타났다.

보도에서 중국 난징대 연구진은 플라스틱 생수병을 약 70도 고온 환경에 4주간 노출하는 실험을 수행했다. 실험 결과, 병에서 독성 중금속인 안티몬과 비스페놀A(BPA)가 물로 녹아드는 것을 확인했다. 비스페놀A(BPA)는 암, 불임, 심혈관 질환, 조기 사망 등과 연관이 있는 것으로 알려졌다. 연구진은 이러한 이유로 플라스틱 생수는 따뜻한 환경에서 보관하지 말 것을 권고했다.

캐나다 몬트리올 맥길대 연구진 또한 플라스틱 생수병이 섭씨 약 37도에서 가열될 경우 미세입자와 나노입자를 배출한다는 사실을 밝혀냈다. 반대로 섭씨 약 4도의 냉장 보관군에서는 입자 방출이 거의 관찰되지 않았다.

또 플라스틱병에는 프탈레이트라는 화학물질이 포함돼 있는데, 이는 체내 호르몬 합성을 방해하며 미국에서 매년 약 10만 건씩 발생하는 조기 사망과도 관련이 있는 것으로 알려졌다. 미국 국립환경보건과학연구소(NIEHS)는 프탈레이트가 발달, 생식, 뇌, 면역 기능 문제와도 연관될 수 있다고 경고했다.

