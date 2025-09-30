李대통령 "안보·정서 가까워지길" 이시바 "엄중한 환경속 협력"

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 30일 오후 부산에서 정상회담을 갖고 양국이 공동 발전을 위한 협력을 늘려가자는데 공감대를 이뤘다.



특히 양 정상은 이 대통령 취임 후 넉 달도 되지 않아 세 차례 정상회담을 했다는 점에 주목하며 이 같은 '셔틀외교'를 정착시켜 양국 관계발전의 밑거름으로 삼자고 입을 모았다.

우선 이 대통령은 회담 모두발언에서 "이번 회담은 그야말로 셔틀 외교의 진수"라며 "새로운 한일관계의 주춧돌로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.



이 대통령은 "제가 한국과 일본에 대해 '앞마당을 같이 쓰는 이웃'과 같은 관계라고 말씀드렸는데, 세상이 점점 어려워질수록 가까운 이웃 간에 정리(情理)와 교류가 중요하다"며 "셔틀외교를 정착시켜 양국이 시도 때도 없이 오가며 공동의 발전을 기약했으면 좋겠다"고 밝혔다.



또 "한국과 일본은 여러 측면에서 비슷한 과제를 안고 있는데, 그중 하나가 수도권 집중 문제"라며 "이시바 총리가 지역균형발전에 관심이 높은데 그 점은 저와 똑 닮아있다"고 언급했다.



이어 "양국이 물리적으로 가까운 거리만큼 정서적으로나 경제적으로, 사회문화 분야나 안보 분야에서도 정말로 가까워지길 바란다"며 "쉽게 공감할 수 있는 사회문제를 넘어 정서적 교감도 함께하는 한일관계가 만들어지길 기대한다"고 거듭 강조했다.



이시바 총리는 "이곳(부산)은 제 고향에서 비행기 타고 한 시간밖에 걸리지 않는다"며 "부산은 조선통신사가 일본으로 출발한 곳이기도 하다"고 의미를 부여했다.



그러면서 "올해는 한일국교 정상화 60주년으로 조선통신사를 기리는 행사도 많이 열린다"며 "많은 분이 이 행사를 통해 조선통신사가 얼마나 훌륭한지, 그리고 한국과 일본이 얼마나 가까운지에 감명받았다고 들었다"고 말했다.



이시바 총리는 특히 "양국이 엄중한 환경 속에 공동의 이익을 찾아내 협력을 추진해 나간다면 얼마나 좋겠느냐"며 "자주 교류하며 셔틀외교의 성과를 내도록 노력했으면 좋겠다"고 강조했다.



다음 달 퇴임을 앞둔 이시바 총리는 "오늘이 저의 마지막 외교 일정"이라며 "이 대통령과 정상회담으로 마무리할 수 있다는 것은 대단히 뜻깊다"고 언급했다.



한편 양 정상은 이 대통령이 지난 8월 일본 방문 당시 접했던 '이시바 카레' 얘기를 나누기도 했다.



이 대통령이 먼저 "(지난 방일 당시) 음식을 잘 준비해 주셨는데 그 중 이시바 카레가 최고였다"고 말하자, 이시바 총리는 "카레를 칭찬해 주신 것에 대해 대단히 영광으로 생각한다"고 화답했다.



이시바 총리는 또 회담장으로 오기 전 일본 유학 도중 선로에 떨어진 일본인을 구하려다 목숨을 잃은 고(故) 이수현 씨의 묘를 참배한 것을 거론하며 "고인의 숭고한 사랑에 대해 존경의 마음을 갖고 있다"고 추모하기도 했다.

<연합>

