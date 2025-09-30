지석진 "김구라가 200만원 빌려달라 문자…보이스피싱이었다"

사진=유튜브 채널 '조동아리' 캡처

방송인 지석진이 사기 피해 경험담을 전했다.

29일 유튜브 채널 '조동아리'에는 '카리스마 여주와 케데헌 모르는 아이돌 그리고 충주 지씨 크로스'라는 제목의 영상이 올라왔다.

웨이브·드라맥스 오리지널 드라마 '단죄' 주연 배우 이주영, 지승현, 구준회가 게스트로 출연해 조동아리 멤버 지석진, 김용만, 김수용과 대화를 나눴다.

'단죄'는 보이스피싱 조직에 잠입한 무명 배우의 복수를 그린 범죄 스릴러다.

드라마 이야기를 나누던 중 지석진은 "연예인 중 한 명이 보이스피싱으로 3억 원을 잃은 사례가 실제로 있었다"고 밝혔다.

그는 "굉장히 스마트한 분인데도 어느 사이트에 접속하자마자 그대로 당했다고 하더라. 전혀 걸릴 분이 아닌데도 피해를 봤다"고 덧붙였다.

지석진은 보이스피싱을 당할 뻔했던 경험도 고백했다. "15년 전쯤 김구라가 '형, 나 구라인데 200만 원만 보내달라'는 문자를 보낸 적이 있다"고 털어놨다.

이어 "너무 이상해서 바로 전화를 걸었는데 아니었다. 당시가 보이스피싱이 막 시작되던 초창기였다"고 설명해 놀라움을 더했다.

