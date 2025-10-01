갑작스러운 삶의 끝서… 3명에 새 삶 선물

회의 도중 급작스레 쓰러져 뇌사 상태에 빠졌던 40대 남성이 장기기증으로 3명에게 새 삶을 선물하고 세상을 떠났다.

한국장기조직기증원은 회사원 박성철(46)씨가 지난 7월17일 한림대학교 성심병원에서 간과 양쪽 신장을 기증해 3명의 소중한 생명을 살렸다고 30일 밝혔다.

박씨는 7월11일 회사에서 회의 중 정신을 잃고 쓰러진 뒤 병원으로 이송됐지만, 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다. 박씨의 가족은 그가 삶의 마지막 순간 다른 생명을 살리는 좋은 일을 하고, 어딘가에서 살아 숨쉬기를 바라는 마음으로 기증을 결심했다.

유족에 따르면 박씨는 정이 많고 잘 웃는 성격으로, 늘 주변 사람들에게 자상하고 따뜻한 사람이었다고 한다. 25년간 자동차 서비스센터에서 도장 일을 한 박씨는 자연을 좋아해 가족과 함께 주말에 산책과 등산을 즐겼다. 박씨에겐 4살배기 어린 딸이 있다. 박씨의 아내 김효은씨는 “인사 한번 못하고 헤어진 것이 너무 슬프고 아직도 실감이 나지 않아. 다음 세상에서는 다시 만나서 오랜 시간 행복하고 건강하게 지내자. 하늘에서 잘 지내고 건강해. 우리 꼭 다시 만날 것 같아. 사랑해”라고 마지막 인사를 남겼다.

