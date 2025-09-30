삼성 13개 노조 “SK하이닉스처럼 성과급 줘라!” 거리 투쟁

삼성 13개 계열사 연합 노조인 삼성그룹노동조합연대는 30일 "성과급 제도가 투명하고 공정하고 합리적으로 바뀔 때까지 끝까지 투쟁할 것"이라고 강조했다.

노조는 삼성전자 서초사옥 앞에서 성과급 제도 개선을 촉구하는 기자회견을 열고 "합리적인 보상은 노동자의 기본 권리이자 삼성이 가야 할 바람직한 방향"이라며 이같이 밝혔다.

삼성 13개 계열사 연합 노조인 삼성그룹노동조합연대가 30일 오전 삼성전자 서초사옥 앞에서 기자회견을 열고 성과급 제도 개선을 사측에 촉구했다. 연합뉴스

삼성노조연대는 구체적으로 성과급 산정 기준 개선과 자회사 성과급 차별 중단, 성과급 상한 폐지를 촉구했다.

현재 삼성전자와 계열사들은 연간 영업이익을 토대로 한 성과급 제도인 초과이익성과급(OPI·옛 PS)에 EVA(Economic Value Added·경제적 부가가치) 방식을 산정 기준으로 삼고 있다.

EVA는 영업이익에서 자본비용(법인세·투자금 등)을 제외한 계산식이다. 이에 따라 영업이익의 절대 숫자가 커도 비용을 많이 썼다면 EVA는 낮을 수 있다.

오상훈 삼성노조연대 의장은 "회사가 노조와 협의 없이 일방적으로 성과급 지급 기준을 정하고 있으며, 결과만 통보하고 있다"며 "성과급이 얼마나 어떻게 지급될지 알기 어렵다"고 지적했다.

노조는 '투명한 성과급 제도'로 SK하이닉스의 사례를 제시하며 "SK하이닉스는 직원과 상생·화합하는 선진적인 노사관계를 보여주고 있다"고 주장했다.

SK하이닉스 노사는 3개월간의 줄다리기 끝에 임금 교섭을 타결했다. 임금 인상률 6%와 성과급(PS) 상한을 폐지하고 매년 영업이익의 10%를 성과급으로 모두 지급한다는 내용이 핵심이다. 이번 합의안에 따라 올해 SK하이닉스 직원 1인당 1억원 가량의 PS를 받을 것으로 추산된다.

노조는 "성과급 기준을 SK하이닉스처럼 영업이익 기준으로 변경하고 상한 없이 지급받도록 변경해야 한다"며 "삼성다운 지급률을 통해 동기부여가 필요하다"고 목소리 높였다.

삼성노조연대는 전국삼성전자노동조합(전삼노)을 비롯해 삼성디스플레이 노조, 삼성SDI울산 노조, 전국삼성전자서비스 노조, 삼성생명 노조, 삼성생명서비스 노조, 삼성화재 노조, 삼성화재애니카손해사정 노조, 삼성카드고객서비스 노조, 삼성웰스토리 노조, 삼성에스원참여 노조, 삼성엔지니어링 노조 &U(엔유) 등이 참여한다.

