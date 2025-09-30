'키오프' 쥴리, '술집 데이트 CCTV 유출' 의혹에 "명예훼손, 법적 대응"

최근 '술집 데이트 CCTV 유출' 의혹에 휩싸인 그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)의 쥴리가 결국 법적 대응에 나선다.
소속사 S2엔터테인먼트는 지난 29일 "현재 온라인상에서 불법으로 유출 및 유통되고 있는 영상물에 대해 확인했으며, 입장을 밝힌 바 있으나 지속해서 당사 아티스트를 둘러싼 근거 없는 억측이 확산하고 있어 명확한 입장을 전한다"고 밝혔다.
이어 "확인되지 않은 루머와 무분별한 추측으로 인해 아티스트의 명예와 인격이 심각하게 훼손되고 있음을 인지하고 있으며, 더 이상 간과할 수 없는 수준에 이르렀다"고 판단했다.
그러면서 "현재 담당 법무법인과 함께 관련 자료를 수집·분석 중이며 허위사실 유포, 악의적 게시물 작성 및 확산, 인격권 침해 행위 전반에 대해 법적 조치를 준비중이다. 이 과정에서 수집된 모든 증거는 법적 절차에 따라 활용될 것이며 어떠한 합의나 선처도 없이 강력히 대응할 것"이라고 전했다.
또한 "불법 경로를 통한 영상물의 유출 및 유통은 물론, 2차 가해 및 가공 또한 법적 처벌 대상이 될 수 있다"며 "아티스트와 팬 여러분의 권익 보호를 최우선으로 하며 무분별한 루머 확산으로 인한 피해가 더 이상 발생하지 않도록 모든 수단을 동원해 강경 대응할 것"이라고 경고했다.
한편, 쥴리는 앞서 28일 중국 웨이보에 유출된 남녀가 룸 형식의 술집에 함께 있는 영상 속 여성으로 지목되며 논란이 일었다.
영상에서는 남성이 소파에 누운 여성의 머리카락을 매만지는 모습과 남성과 다정하게 붙어 스킨십을 하고 전자담배를 피는 여성의 모습이 담겼다.
그러자 일부 네티즌들은 영상 속 인물이 그룹 베리베리(VERIVERY)의 강민과 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 쥴리라는 추측을 제기하며 열애설로 점화됐다.
해당 영상이 확산되자 S2엔터테인먼트는 "아티스트 사생활이라 확인해 드릴 수 있는 부분이 없다"고 전한 바 있다.
논란을 의식한 강민의 소속사 젤리피쉬 엔터테인먼트도 지난 29일 "당사 소속 아티스트 베리베리 멤버를 대상으로 한 근거 없는 루머가 포털 사이트, 온라인 기사, 각종 커뮤니티 및 SNS 등을 통해 무분별하게 유포 및 확산되고 있는 사실을 확인했다"며 "해당 루머는 전혀 사실이 아니며 아티스트의 명예를 심각하게 훼손하는 악의적인 허위사실로 법적 대응할 것"이라고 입장을 전했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지