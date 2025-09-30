1년간 사라진 여성, 집 냉장고에서 발견…남친은 가족과 메시지도 주고받아

여자 친구를 살해한 뒤 시신을 1년 가까이 김치냉장고에 숨긴 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

전북 군산경찰서는 살인과 사체유기 혐의로 A(40대)씨를 긴급체포해 조사 중이라고 30일 밝혔다. A씨는 지난해 10월 20일 군산시 조촌동의 한 빌라에서 여자 친구 B(40대)씨를 살해한 뒤 시신을 김치냉장고에 은닉한 혐의를 받고 있다.

군산경찰서 전경.

경찰은 전날 A씨와 동거 중인 여성의 가족으로부터 “A씨가 사람을 죽였다고 들었다”는 신고를 받고 수사에 착수해 같은 날 B씨가 살던 빌라를 수색해 냉동 상태의 시신을 발견했다. 시신의 부패는 진행되지 않은 것으로 확인됐다.

B씨는 그동안 가족과 메신저로만 연락을 주고받았으며, 전화 연락 등이 되지 않자 최근 실종 신고를 낸 상태였다.

경찰 조사에 따르면 A씨는 범행 사실을 은폐하기 위해 B씨의 휴대전화를 이용해 자신이나 또는 동거 중인 다른 여성을 통해 B씨 가족과 연락하고, 빌라 월세를 내는 정상적인 생활을 해온 것으로 파악했다. 그는 또 시신 은닉 기간 B씨 명의로 대출을 받고 그의 카드를 사용하는 등 추가 범행도 저지른 정황도 드러났다.

A씨는 별다른 직업이 없이 주식 단타 매매로 생활해 왔으며, 경찰 조사에서는 “주식 문제로 다투다 범행했다”고 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰해 구체적인 사망 원인을 조사할 예정이다.

경찰 관계자는 “A씨가 범행 대부분을 시인했고, 구속영장을 신청한 상태”라고 밝혔다.

