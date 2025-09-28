몬스타엑스, 美 최대 연말행사 '2025 iHeartRadio 징글볼 투어' 무대 장식

몬스타엑스(MONSTA X)가 오는 12월 12일 미국 뉴욕에서 개최되는 '2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour'(아이하트라디오 징글볼 투어)의 연말 순회 콘서트 무대에 참여한다. iHeartRadio

몬스타엑스가 오는 12월 미국 뉴욕에서 개최되는 최대 규모의 연말 행사 '2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour'(아이하트라디오 징글볼 투어)의 연말 순회 콘서트 무대에 선다.

'iHeartRadio Jingle Ball Tour'(아이하트라디오 징글볼 투어)는 미국 최대 미디어 그룹 아이하트라디오가 매년 연말 개최하는 대형 뮤직 페스티벌로, 글로벌 아티스트들과 함께 미국 주요 도시를 순회하며 다채로운 공연 무대를 펼친다.

27일 아이하트라디오에 따르면 몬스타엑스가 12월 12일 미국 뉴욕 공연의 첫 번째 라인업 아티스트로 지명됐다.

이어 15일 공연은 필라델피아 웰스 파고 센터, 16일 워싱턴 D.C. 캐피탈 원 아레나, 20일 마이애미 캐세야 센터에서 진행되며 글로벌 무대인 미국에서 몬스타엑스만의 강렬한 에너지로 공연 현장을 뜨겁게 달굴 예정이다.

몬스타엑스(MONSTA X). 스타쉽엔터테인먼트

또 몬스타엑스는 2025년 K-콘텐츠의 인기를 견인하고 있는 넷플릭스 오리지널 시리즈 'KPop Demon Hunters'(케이팝 데몬 헌터스)의 노래를 함께 부르며 즐기는 'Singalong'(싱어롱) 무대도 장식한다.

한편, 몬스타엑스의 'iHeartRadio Jingle Ball Tour'(아이하트라디오 징글볼 투어) 참여는 이번이 네 번째로, 지난 2018년 케이팝 그룹 최초로 초청돼 무대에 선 뒤 2019년 2021년에도 참여한 바 있다.

몬스타엑스는 2015년 'TRESPASS'(무단침입)으로 가요계에 데뷔했으며 남성적이면서 섹시한 '짐승돌' 컨셉으로 많은 사랑을 받은 보이그룹이다.

올해 데뷔 10주년을 맞은 몬스타엑스는 지난 1일 신보 미니앨범 'THE X'(더 엑스)로 화려하게 컴백했다.

멤버들의 군입대 등으로 긴 공백기를 끝내고 난 뒤의 컴백인만큼 몬스타엑스는 최근 10주년 기념 완전체 콘서트 '2025 MONSTA X CONNECT X'부터 'KCON LA 2025'(케이콘 LA 2025) 무대 참석, 미국 CBS·KTLA 아침 뉴스에 출연하는 등 국내외에서 활발한 행보를 펼치고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지