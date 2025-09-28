“비 오는 일요일, 방심했다간 큰일 납니다”

일요일인 28일은 서쪽 지역에서 비가 시작돼 오전부터 낮 사이 전국으로 확대되겠다. 수도권과 충남 북부에는 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.

기상청은 "오전부터 낮 사이 수도권과 충남 북부를 중심으로 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 집중되겠다"며 "교통안전과 시설물 관리에 각별히 유의해야 한다"고 예보했다.

비는 늦은 오후 대부분 지역에서 그치겠지만, 전남 남부와 경남 서부는 늦은 오후까지 이어지겠다.

예상 강수량은 수도권 10~60㎜, 강원 내륙·산지 10~40㎜, 충남 북부 10~60㎜, 충청 남부와 대전·세종·충북 10~40㎜, 전라권 10~40㎜, 경상권 5~30㎜, 제주도 5~40㎜다.

하늘 상태는 전국이 대체로 흐리겠다. 아침 최저기온은 16~22도, 낮 최고기온은 21~26도를 오르내려 평년과 비슷하겠다.

중부 서해안에는 순간풍속 55㎞/h 안팎의 강풍이 불겠고 경상 내륙에는 안개가 끼는 곳이 있겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 20도, 인천 21도, 수원 20도, 춘천 18도, 강릉 19도, 청주 21도, 대전 20도, 전주 20도, 광주 21도, 대구 19도, 부산 21도, 제주 24도다.

낮 최고기온은 서울 22도, 인천 22도, 수원 21도, 춘천 21도, 강릉 23도, 청주 22도, 대전 22도, 전주 23도, 광주 24도, 대구 23도, 부산 25도, 제주 29도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준으로 전망된다.

