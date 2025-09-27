전국 흐리고 비…수도권·충남북부 시간당 20㎜ [내일날씨]

일요일인 28일은 서쪽 지역에서 비가 시작돼 오전부터 낮 사이 전국으로 확대되겠다. 수도권과 충남 북부에는 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.

기상청은 "오전부터 낮 사이 수도권과 충남 북부를 중심으로 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 집중되겠다"며 "교통안전과 시설물 관리에 각별히 유의해야 한다"고 당부했다.

사진=뉴스1

비는 늦은 오후 대부분 지역에서 그치겠지만, 전남 남부와 경남 서부는 늦은 오후까지 이어지겠다.

예상 강수량은 수도권 10~60㎜, 강원 내륙·산지 10~40㎜, 충남 북부 10~60㎜, 충청 남부와 대전·세종·충북 10~40㎜, 전라권 10~40㎜, 경상권 5~30㎜, 제주도 5~40㎜다.

하늘 상태는 전국이 대체로 흐리겠다. 아침 최저기온은 16~22도, 낮 최고기온은 21~26도를 오르내려 평년과 비슷하겠다.

중부 서해안에는 순간풍속 55㎞/h 안팎의 강풍이 불겠고 경상 내륙에는 안개가 끼는 곳이 있겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 침 최저기온은 서울 20도, 인천 21도, 수원 20도, 춘천 18도, 강릉 19도, 청주 21도, 대전 20도, 전주 20도, 광주 21도, 대구 19도, 부산 21도, 제주 24도다.

낮 최고기온은 서울 22도, 인천 22도, 수원 21도, 춘천 21도, 강릉 23도, 청주 22도, 대전 22도, 전주 23도, 광주 24도, 대구 23도, 부산 25도, 제주 29도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준으로 전망된다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지