[포토] 옵티마 웰니스 뮤지엄 약국 강남점 오픈

사진=옵티마 웰니스 뮤지엄(OWM)약국 제공

도심형 큐레이션 대형 약국 모델인 옵티마 웰니스 뮤지엄(OWM) 약국 강남점이 25일 오픈했다. 서울 강남역과 신논현역에서 도보 5~8분 거리에 위치한 OWM약국 강남점은 웰니스 소비 트렌드가 가장 활발한 지역에서 새로운 약국 모델을 제시한다는 점에서 큰 의미가 있다.

약사의 전문성을 강화한 상담형 큐레이션 약국인 옵티마 웰니스 뮤지엄(OWM) 약국 강남점은 단순한 의약품 구매 공간에서 건강 브랜드 경험의 장으로 확장하며 한국 약국 문화에 새로운 패러다임을 제시할 예정이다.

OWM 약국은 소비자들에게 일상 속에서 체감할 수 있는 건강과 라이프스타일의 새로운 공간으로 자리매김할 예정이다.

약국 지하 1층 체험, 측정, 맞춤형 상담 존으로 구분된 공간이 마련되어 있다. 공간 디자인은 산업디자인 전문회사 조스리 스튜디오가 참여해 ‘양생(養生)’ 철학, 즉 몸과 마음을 조화롭게 돌보며 건강한 삶을 설계한다는 개념을 현대적으로 재해석했다.

