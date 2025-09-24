롯데카드 “사이버 침해 사고 피해 전액 보상”…297만명 정보 유출

롯데카드가 최근 발생한 사이버 침해 사고와 관련해 고객 피해 ‘제로화’를 최우선 과제로 삼고 전사 비상대응체계를 가동했다고 24일 밝혔다.

롯데카드에 따르면 이번 사고로 고객정보가 유출된 인원은 297만명에 달한다. 회사는 지난 18일 유출 사실을 고객들에게 개별 안내했으며, 부정사용 가능성이 있는 28만명에 대해서는 카드 재발급 안내 문자와 안내전화를 병행했다. 정보가 유출되지 않은 고객에게도 19일 별도 안내를 발송해 불필요한 불안을 줄였다는 설명이다.

9월 1일부터 23일 오후 6시까지 전체 유출 고객 가운데 128만명(43%)이 보호조치를 완료했다. 구체적으로 카드 재발급 신청은 65만건, 비밀번호 변경 82만건, 카드 정지 11만건, 카드 해지 4만건 등이었다. 롯데카드는 추석 연휴 전까지 28만명 고위험 고객에 대한 보호조치를 모두 완료할 계획이다.

롯데카드는 “현재까지 이번 침해 사고로 인한 부정사용 시도나 실제 피해는 단 한 건도 확인되지 않았다”며 “일부 제기되는 해외 부정결제나 피싱 피해는 이번 사고와 무관하다”고 강조했다.

회사는 또 피해 발생 시 고객에게 입증 책임을 전가하지 않고, 신고 즉시 대금 청구를 중단한 뒤 자체 검증 후 결과를 안내한다고 밝혔다. 이어 “침해 사고로 발생한 피해액은 전액 보상하고, 개인정보 유출로 인한 2차 피해까지 연관성이 확인되면 전액 보상하겠다”고 덧붙였다.

롯데카드 관계자는 “이번 사고로 불안과 불편을 끼쳐드린 점 다시 한번 사과드린다”며 “고객 보호와 피해 최소화에 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

