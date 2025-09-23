10월 아시아선수권 대비… 탁구대표팀 완전체 구성

한국 탁구대표팀이 다음 달 11일부터 15일까지 인도 부바네스와르에서 열리는 아시아선수권(단체전)에 나설 남녀 대표팀 각 5명을 확정짓고 본격적인 실전 준비에 들어간다.



오상은 감독과 석은미 감독이 이끄는 남녀 탁구대표팀은 지난달 6일부터 충북 진천선수촌에 입촌해 훈련해 왔다. 다만 월드테이블테니스(WTT) 시리즈 일정이 겹쳐 모든 선수가 함께 담금질하지는 못했다.



지난 21일 끝난 아시아선수권 파견 국가대표 최종 선발전에서 남자팀 박규현(미래에셋증권)과 여자팀 최효주(한국마사회), 양하은(화성도시공사)이 막차로 태극마크를 달아 남녀 각 5명이 채워졌다. 이에 따라 대표팀은 ‘완전체’를 이뤄 아시아선수권 준비에 나서게 됐다.



당장 오는 25일 중국 베이징에서 막을 올리는 WTT 중국 스매시도 대표팀 체제로 운영된다. 중국 스매시에선 남녀 단식과 남녀 복식, 혼합복식 5개 종목 경기가 펼쳐지며 오 감독과 석 감독은 단식 선수들의 경기력을 집중적으로 점검한다.



대표 선수 중 남자 단식에 장우진(세아), 안재현, 오준성(이상 한국거래소), 조대성(삼성생명), 여자 단식엔 신유빈(사진), 이은혜(이상 대한항공), 김나영(포스코인터내셔널), 최효주까지 각 4명이 참가한다.



올해 아시아선수권은 단체전으로 열린다. 두 명이 두 경기, 한 명이 한 경기 등 단식으로만 경기가 치러진다. 남녀 대표 5명 중 기량이 뛰어난 에이스 2명과 3단식에 나서는 선수에 따라 성적이 갈린다. 남자팀에선 세계랭킹 순위 1~3위인 안재현(13위)과 오준성(19위), 장우진(21위)이 좋은 경기력을 보여주고 있다. 여자팀은 에이스 신유빈(17위)이 한 자리를 예약한 가운데 김나영(30위)과 이은혜(40위), 최효주(73위), 양하은(97위)이 경쟁하는 구조다.

