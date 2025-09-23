코스피, 엔비디아·애플 훈풍에 3,490대 상승…또 사상 최고치

코스피가 23일 미국 대형 기술주 엔비디아와 애플 강세에 힘입어 장 초반 3,490대로 올라서며 사상 최고치를 재차 경신했다.



이날 오전 9시 20분 기준 코스피는 전장보다 23.55포인트(0.68%) 오른 3,492.20이다.

23일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 지수가 표시돼 있다.

지수는 전장보다 20.81포인트(0.60%) 오른 3,489.46으로 출발해 한때 3,494.49까지 올라 전날 기록한 장중 사상 최고치(3,482.25)를 재차 경신했다. 이후 상승폭은 소폭 축소됐다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 1.4원 내린 1,391.2원에 거래를 시작했다.



유가증권시장에서 개인이 1천292억원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있다. 반면 외국인과 기관은 각각 107억원, 1천167억원 매도 우위를 보이고 있다.



외국인은 다만 코스피200선물시장에서는 418억원 '사자'를 나타내고 있다.



간밤 뉴욕증시는 엔비디아의 대규모 투자 발표와 애플 강세에 힘입어 3대 지수 모두 사상 최고치를 경신했다.



엔비디아가 오픈AI에 대규모 자금을 투자하기로 하면서 3.93% 올랐으며, 애플도 아이폰 17이 호평을 끌어냈다는 평가에 4.31% 뛰었다. 주요 기술주로 구성된 필라델피아반도체지수도 1.57% 상승했다.



이날 반도체 산업의 '풍향계'로 불리는 마이크론 테크놀로지의 실적 발표가 예정된 가운데 국내 증시도 미국 기술주 강세에 반도체주를 중심으로 상승 압력을 받는 분위기다.



한지영 키움증권 연구원은 개장 전 "국내 증시는 엔비디아, 애플 강세에 힘입어 반도체 등 국내 IT 관련주를 중심으로 상승 출발할 것"이라고 말했다.



시가총액 상위 종목 중 삼성전자[005930](1.08%)가 전날에 이어 상승세를 이어가며 장중 52주 신고가를 재차 경신했으며, SK하이닉스[000660](1.14%)도 강세다.



아울러 삼성바이오로직스[207940](0.39%), 현대차[005380](0.46%), 기아[000270](0.29%), NAVER[035420](0.86%) 등도 오르고 있다.



반면 LG에너지솔루션[373220](-0.29%), 한화에어로스페이스[012450](-0.59%), KB금융[105560](-0.86%), HD현대중공업[329180](-0.80%) 등은 약세다.



업종별로 보면 전기전자(1.16%), 헬스케어(2.04%), 유통(0.52%) 등이 오르고 있으며 건설(-0.58%), 운송창고(-0.36%) 등은 하락 중이다.



같은 시각 코스닥지수는 전장보다 2.25포인트(0.26%) 오른 876.61이다.



지수는 전장보다 2.82포인트(0.32%) 오른 877.18로 출발해 상승폭을 줄이고 있다.



코스닥시장에서 개인이 502억원 순매수하고 있으며, 외국인과 기관은 각각 323억원, 111억원 매도 우위를 보이고 있다.



펩트론[087010](1.97%), 레인보우로보틱스[277810](0.16%), 삼천당제약[000250](0.58%), 에이비엘바이오[298380](2.22%), 리가켐바이오[141080](5.57%) 등이 오르고 있다.



알테오젠[196170](-2.81%), 에코프로비엠[247540](-0.04%), 에코프로[086520](-0.20%), 파마리서치[214450](-3.94%), HLB[028300](-1.41%) 등은 하락 중이다.

