[포토] 추석 앞두고 주민들 차량 무상 점검

서울시 자동차전문정비사업조합(카포스) 구로구지회 소속 정비업체 대표들이 14일 서울 구로구청 주차장에서 주민들의 추석 귀성길 안전 운행을 위해 차량 무상점검을 하고 있다. 이날 오전 9시부터 오후 4시까지 구청 주차장에서 열린 '구로구 구민을 위한 추석맞이 무상점검' 행사에는 구로구 자동차관리과와 카포스 구로구지회가 참여해 각종 오일 적정 여부 점검 및 차량상태를 확인했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지
입력 : 2025-09-14 15:44:58 수정 : 2025-09-14 15:44:57
허정호 선임기자 hoya@segye.com
서울시 자동차전문정비사업조합(카포스) 구로구지회 소속 정비업체 대표들이 14일 서울 구로구청 주차장에서 주민들의 추석 귀성길 안전 운행을 위해 차량 무상점검을 하고 있다. 이날 오전 9시부터 오후 4시까지 구청 주차장에서 열린 '구로구 구민을 위한 추석맞이 무상점검' 행사에는 구로구 자동차관리과와 카포스 구로구지회가 참여해 각종 오일 적정 여부 점검 및 차량상태를 확인했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지