“자유민주적 평화통일 기반 다질 것”

김석진(사진) 천주평화연합(UPF)및 남북통일운동국민연합 한국회장이 10일 취임했다.



김 신임회장은 이날 오후 경기 가평 청심국제청소년수련원에서 열린 취임식에서 “지난 20년간 천주평화연합이 전 세계 150여 개국에서 평화대사 운동과 피스로드 등을 통해 화합과 평화의 비전을 확산시켜 왔다”며 “앞으로 2027년까지 1만명의 신규 평화대사 위촉과 미래세대 통일교육을 활성화해 자유민주적 평화통일 기반을 튼튼히 다져 나가겠다”고 밝혔다.



김 신임회장은 전남대를 졸업한 후 조선대에서 경영학 박사 학위를 취득하고 고려대 정책과학대학원 과정을 수료했다. 민주평통 상임위원, 서울시 공무원 교육원 교수, 남산시민대학 학장과 더불어 가정연합에서 본부 총무국장, 교구장 등 주요 보직을 역임했다. 천주평화연합과 남북통일운동국민연합은 김 회장 취임을 계기로 △전국 평화대사 조직 강화 △청년·대학생 통일 아카데미 확대 △지역 사회 기반의 통일 담론 확산 △국내외 통일기반 조성 등을 추진할 예정이다.

