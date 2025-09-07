포항시, 포항국제전시컨벤션센터 건립 현장서 ‘안전의 날’ 행사 개최

경북 포항시는 지난 5일 포항국제전시컨벤션센터 건립공사 현장에서 ‘안전의 날’ 행사를 열고 건설 현장 안전 강화에 나섰다고 7일 밝혔다.

이번 행사는 중대재해처벌법 시행 이후 높아진 사회적 관심에 발맞춰 건설 현장의 안전 의식을 높이고 중대재해를 예방하기 위해 마련됐다.

포항시는 지난 5일 포항국제전시컨벤션센터 건립공사 현장에서 ‘안전의 날’ 행사를 열고 있다. 포항시 제공

현장에는 컨벤션건립과 직원, 시공사, 감리단 등 80여 명이 함께했으며, 아침 체조를 시작으로 협력사 위험성 평가 발표, 우수 근로자 포상, 안전관리감독자 제도 설명, 안전관리 결의문 낭독 등 다채로운 순서로 진행됐다.

이날 모인 참석자들은 무더위 속에서도 “작업 현장의 기본 안전 수칙을 철저히 지키고 안전 문화를 확산하자”는 결의를 다지며, 안전이 곧 생명이라는 인식을 다시 한번 공유했다.

이상현 시 관광컨벤션도시추진본부장은 “안전은 선택이 아닌 필수이며, 중대재해처벌법 시행 이후 우리 모두에게 주어진 중요한 과제”라며 “오늘의 다짐이 현장에서 실천으로 이어질 수 있도록 한 분 한 분의 적극적인 참여를 당부드린다”고 강조했다.

포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

