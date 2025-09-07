경주, ‘2025 화랑대기 전국 유소년 축구대회’ 성료

국내 최대 규모의 유소년 축구 축제인 ‘2025 화랑대기 전국 유소년 축구대회’가 지난 4일 25일간의 대장정을 마무리했다.

7일 경주시에 따르면 올해로 22회째를 맞은 이번 대회는 전국 학교·클럽 866개 팀, 선수 1만 5000여 명이 참가해 2604경기를 치렀다.

지난 4일 경주시 스마트에어돔에서 열린 ‘2025 화랑대기 전국 유소년 축구대회’ 폐막식에서 우승팀 선수들과 주낙영 경주시장이 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

이는 역대 최대 규모이자 지난해보다 140개 팀이 늘어난 수치다.

전국 각지의 유망주들이 경주에 모여 기량을 겨루며 차세대 축구 스타 발굴과 유소년 저변 확대의 장이 됐다는 평가가 나온다.

대회는 5월 열린 1차 대회(U-10&9 축구 페스티벌)를 시작으로, 8월 2·3차 대회(전국 유소년 축구대회), 9월 4차 대회(APEC 회원국 초청 국제 유소년 축구대회)까지 네 차례에 걸쳐 경주 전역에서 치러졌다.

지난 4일 경주시 스마트에어돔에서 열린 ‘2025 화랑대기 전국 유소년 축구대회’ 에서 선수들이 골문 앞에서 치열하게 헤딩 경합을 벌이고 있다.

국내 최초 에어돔 구장인 스마트에어돔을 비롯해 축구공원, 알천구장, 화랑마을, 시민운동장 등 주요 구장이 무대가 됐다.

특히 올해는 AI 카메라 중계 시스템을 전 경기장에 도입해 선수와 공의 움직임을 자동 추적·촬영, 모든 경기를 실시간 중계해 학부모와 참가팀으로부터 큰 호응을 얻었다.

폭염에 대비해 경기 시간을 오전과 저녁으로 조정하고 쿨링브레이크·쿨링포그를 가동하는 등 선수 안전에도 만전을 기했다.

지난달 31일 경주시 축구공원에서 열린 ‘2025 APEC 회원국 초청 화랑대기 국제 유소년 축구대회’에서 대만 가오슝FC 선수단을 응원하기 위해 온 현지 서포터즈들이 응원전을 펼치고 있다.

APEC 정상회의 개최 기념으로 열린 국제 유소년 축구대회에서는 국내 우수 선수들로 구성된 10개 팀과 해외 6개국 9개 팀이 참가해 치열한 경기를 펼쳤다.

이를 통해 국내 선수들은 국제 경험을 쌓고, 해외 선수단은 한국 축구의 저력과 경주의 인프라를 직접 체감했다.

시는 참가팀마다 전담 서포터즈를 배치해 응원은 물론 문화체험과 생활 편의를 지원하는 등 따뜻한 교류의 장을 만들었다.

지난 2일 경주시 축구공원에서 열린 ‘2025 APEC 회원국 초청 화랑대기 국제 유소년 축구대회’에서 양 팀 선수들이 치열하게 드리블 경합을 벌이고 있다.

이번 대회는 스포츠를 넘어 지역경제에도 훈풍을 불러왔다.

숙박·음식·상가 등 다양한 업종에서 특수를 누리며, 지난해 약 600억원 규모였던 경제 파급 효과가 올해는 그 이상일 것으로 전망된다.

주낙영 시장은 “올해 화랑대기는 전국 최대 규모답게 유소년 축구의 미래를 확인할 수 있었던 뜻깊은 대회였다”며 “선수들의 안전을 지켜내며 성공적으로 마무리된 만큼 경주가 명실상부한 스포츠 도시로 자리매김했다”고 말했다.

이어 “앞으로 화랑대기를 세계적인 유소년 축구대회로 발전시켜 나가겠다”고 덧붙였다.

