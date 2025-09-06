손담비 "10년 전 이규혁과 1년 연애 후 이별" 재회 후 든 생각은?

MBN 예능 '가보자GO' 시즌 5

가수 겸 배우 손담비가 남편 이규혁과 첫 만남부터 결혼까지 결정하게 된 스토리를 공개했다.

6일 방송되는 MBN 예능 '가보자GO' 시즌 5에는 손담비와 그룹 슈가 출신 아유미가 출연해 결혼과 관련해 대화를 나누는 모습이 담겼다.

제이쓴은 손담비에게 "누나는 남편과 어떻게 만나신거예요"라고 물었다.

손담비는 "저는 근데 10년 전에 제 남편을 만났다. 제가 '키스 앤 크라이'라는 예능을 했었는데 남편과 제가 함께 나왔었다"며 "그때 한 1년을 비밀교제 했다"고 밝혔다.

이어 "그때 오빠는 올림픽을 준비하고 있었고 저도 그때 너무 바쁠때였어서 헤어졌다"며 "태어나서 처음으로 안 나쁘게 헤어진 남자친구였고 서로를 응원하면서 바이바이 했는데 10년 후에 기적처럼 다시 만났다"고 말했다.

얘기를 듣던 아유미가 "다시 만나게 된 계기는 뭐예요"라고 묻자 손담비는 "오빠가 고깃집을 했는데 제 생일날 우리 둘을 알고 있는 친한 언니가 '전 남자친구 한 번 만날래? 니 생일인데'라고 물었다. 나도 오빠 한 번 보고싶긴 한데 하면서 가게에 갔다"고 답했다.

그러면서 "근데 가게에 갔는데 오빠랑 만나는 순간 느꼈다. 나 이 사람이랑 결혼하겠구나"라고 당시 속마음을 밝혔다.

손담비의 얘기를 듣던 제이쓴이 "나도 현희랑 결혼하겠다는 느낌이 왔다"고 말하자, 안정환은 "나도 사랑해서 결혼했지만 만나자마자 '결혼해야지' 이건 다 뻥이다"라고 말해 웃음바다로 만들었다.

한편, 손담비는 2007년 싱글 앨범 'Cry Eye'를 발매하며 솔로 가수로 데뷔해 '미쳤어' '토요일밤에' 'queen' 등의 히트곡을 남겼다.

그녀는 가수 활동에 이어 MBC 드라마 '빛과 그림자'에서 디바 유채영 역을 소화하며 2012년 MBC 연기대상 특별기획 부문 여자 우수상을 수상했고, KBS2 '동백꽃 필 무렵'에서 조연 향미 역으로 2019년 KBS 연기대상에서 신인상을 수상했다.

이후 2022년 5월 전 스피트스케이팅 선수 이규혁과 결혼해 딸 이해이 양을 슬하에 두고 있다.

박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com

