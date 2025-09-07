“피자 1인분 배달이라니” 3명 살해…‘천국의계단’ 느리게 타던 男 정체는 [금주의 사건사고]

가을이 시작되는 절기 ‘백로’가 찾아온 9월 첫째 주에도 전국에서 많은 사건사고가 벌어졌다. 서울 관악구의 한 피자 가게에선 가맹점주가 본사 임원 등 3명을 살해하는 사건이 발생했고, 서울 서대문구의 한 초등학교 인근에선 아동을 유괴하려 시도한 20대 남성들이 경찰에 붙잡혔다. 퇴근한 경찰관이 헬스장에서 우연히 마주친 사기 수배범을 붙잡았다는 소식도 전해졌다.

◆ 피자집 살인 참극…“인테리어·배달 문제로 스트레스”

지난 3일 서울 관악구 조원동의 한 프랜차이즈 피자 가맹점에서 살인 사건이 발생하기 직전 피의자인 40대 가맹점주가 본사 직원 앞에서 담배를 피우는 모습. KBS 보도화면 캡처

서울 관악경찰서에 따르면 지난 3일 오전 10시57분쯤 관악구 조원동의 한 프랜차이즈 피자 가맹점에서 가맹점주 A(41)씨가 본사 임원과 인테리어 업자 부녀 등 3명을 흉기로 살해했다. A씨는 피해자들을 흉기로 찌른 뒤 자해해 중상을 입었으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

A씨는 2023년 10월 해당 피자 프랜차이즈와 가맹계약을 맺고 매장을 운영해오다 본사가 소개해준 업체를 통해 인테리어를 한 이후 타일이 깨지고 물이 새는 등 하자가 발생해 피해자들과 갈등을 빚어온 것으로 조사됐다.

A씨 가족들은 “본사의 갑질이 심했다. 최근 A씨가 점포 인테리어 문제로 스트레스를 심하게 받아왔다. 또 본사가 배달앱 ‘1인분 배달’을 위해 1인 세트메뉴를 넣으라고 강요했다. 그걸 하게 되면 몸만 힘들고 남는 게 없다고 했다”고 주장했지만, 본사는 “갑질은 없었으며 점주와 우호적인 관계를 유지해왔다”고 반박했다.

진실 공방이 이어지는 가운데 경찰은 정확한 경위 파악을 위해 본사 관계자 등을 상대로 조사를 이어가고 있다. A씨는 수술을 받고 현재 중환자실에서 회복 중으로 경찰은 그가 퇴원하면 신병을 확보해 조사할 방침이다.

◆ “집가다 장난삼아”…세차례 초등생 유괴 시도한 20대男들

초등학생들을 유괴하려 한 혐의로 긴급체포된 20대 남성 3명 중 2명이 지난 5일 오전 서울 마포구 서울서부지방법원에서 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴스1

서울서부지법 김형석 부장판사(영장전담)는 5일 오전 10시30분 미성년자 유인미수 혐의를 받는 20대 남성 2명에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 구속영장을 기각했다. 김 판사는 “피의자의 혐의 사실, 고의 등에 다툼에 여지가 있어 방어권을 일정 정도 보장할 필요성이 있는 점, 증거 인멸이나 도망 염려가 있다고 보기 어려운 점 등에 비춰볼 때 현 단계에서 구속의 사유와 필요성을 인정하기 어렵다”고 기각 사유를 밝혔다.

이들은 지난달 28일 서울 서대문구 초등학교 인근에서 총 3건의 납치를 시도한 혐의를 받는다. 오후 3시31분과 오후 3시32분쯤 서대문구 홍은동 소재 초등학교 인근에서, 오후 3시36분쯤 서대문구 홍은동 공영주차장 인근에서 초등학생들에 접근해 “귀엽다, 집에 데려다줄게”라고 말을 걸어 유인하려 했으나 미수에 그쳤다. 중학교 친구 사이인 이들은 경찰 조사에서 “초등학생이 귀엽게 생겨서 재미삼아 한 것”이라거나 “던진 말에 애들이 놀라니 장난삼아 했다”는 취지로 진술했다.

구속영장이 기각되며 일각에선 경찰이 미흡한 초기 수사로 뒤늦게 범인을 검거한 뒤 무리하게 구속을 시도한 게 아니냐는 비판도 나오고 있다. 서대문경찰서는 법원의 구속영장 기각 사유를 분석해 재신청 여부를 검토하고 있다.

◆ 퇴근 후 헬스하던 경찰, 우연히 마주친 수배범 검거

지난달 7일 인천 남동구 만수동의 한 헬스장에 운동을 하러 온 경찰관이 우연히 마주친 사기 수배범을 지켜보는 모습. 경찰청 유튜브 캡처

7일 인천 남동경찰서에 따르면 지난달 7일 남동구 만수동 한 헬스장에서 남동서 소속 임호철 경장이 사기 혐의로 수배 중이던 30대 남성을 검거했다.

공개된 현장 영상에는 임 경장이 정수기 앞에서 물을 마시던 중 옆에 있던 한 남성을 주의 깊게 바라보는 모습 등이 담겼다. 임 경장은 해당 남성이 2019년 투자 유도 사기와 올해 물품 판매 사기로 체포영장이 발부된 수배범임을 알아채고, 조심스럽게 자리를 옮겨 경찰서에 지원을 요청했다.

일정한 거리를 유지하며 피의자를 주시하던 임 경장은 시야를 확보하기 위해 ‘천국의 계단’으로 불리는 운동기구를 천천히 오르내리며 상황을 휴대전화로 실시간 공유했다. 임 경장은 잠시 뒤 현장에 도착한 동료 경찰관들과 함께 남성을 검거했다. 경찰은 이 남성을 최근 검찰에 송치했다.

김수연 기자 sooya@segye.com

