10대 증권사 해외주식 수수료 수익 쑥… 1년 새 60% 증가

서학개미 열풍 속에 올해 상반기 주요 증권사가 해외주식 거래 수수료로 벌어들인 수익이 1조원에 육박한 것으로 확인됐다.

5일 금융투자업계에 따르면 자본총계 기준 상위 10개 대형 증권사의 지난 2분기(4∼6월) 해외주식 거래 수수료 합산 수익은 총 4726억원으로 집계됐다. 10개사는 한국투자·미래에셋·NH투자·삼성·메리츠·KB·하나·신한투자·키움·대신증권 등이다.

작년 2분기의 2953억원과 비교해 약 60%가 늘어난 수준이고 올해 1분기(1∼3월)의 3817억원에 비해서도 1000억원 가까이 증가했다.

올해 상반기 합산 해외주식 거래 수수료는 총 8543억원이다. 이 같은 증가세라면 해외주식 거래 관련 서비스로 증권업계가 벌어들이는 수익은 연간 2조원에 가까울 것으로 예상된다.

이들 10개사의 전체 브로커리지(위탁매매) 수익에서 해외주식 거래 수수료가 차지하는 비중도 지난해 2분기 기준 21.1%에서 올해 2분기 30.3%로 1년 만에 10%포인트 가까이 높아졌다.

서학개미 열풍에 힘입어 국내 증권사의 외화예수금도 사상 최고치를 찍었다. 한국증권금융 반기보고서에 따르면 지난 6월 말 기준 외화예수금은 11조4200억원으로 집계되며 역대 최고치를 기록했다. 작년 연말(11조2400억원) 대비 반년 만에 2000억원 가까이 늘어난 것이다.

김건호 기자 scoop3126@segye.com

