'육상계 카리나' 김민지×'리듬체조 여신' 신수지, 채널A '야구여왕'에 뜬다

육상선수 김민지(왼쪽)와 리듬체조 선수 신수지. 채널A

스포츠계에서 뛰어난 운동 실력과 아름다운 미모로 잘 알려진 육상선수 김민지와 전 리듬체조 선수 겸 방송인 신수지가 예능에 동반 출격한다.

채널A에 따르면 오는 11월 방송되는 신규 스포츠 예능 '야구여왕'에 김민지와 신수지가 야구선수로 합류한다.

'야구여왕'은 각기 다른 스포츠 종목의 '레전드 여성 선출'들이 야구라는 낯선 무대에 도전장을 내미는 스포츠 버라이어티 프로그램이다.

야구여왕의 감독은 전 야구선수 추신수, 단장은 전 프로 골퍼 박세리가 맡았으며, 김민지와 신수지는 방송에 앞서 피지컬 테스트를 거쳐 정식 단원으로 입단했다.

2008년 제29회 베이징올림픽 여자체조와 2010년 제16회 광저우 아시안게임 여자체조 국가대표 선수로 활동한 신수지는 뛰어난 유연성과 탄탄한 근육질 몸매를 바탕으로 다양한 플레이를 펼칠 예정이다.

'육상 카리나'로 잘 알려진 김민지는 2018년 제99회 전국체육대회 육상 여자대학부 400m, 2019년 제100회 전국체육대회 육상 여자일반부 400m 1위 기록을 보유하고 있으며, 주특기인 달리기로 외야를 책임지는 '주루 1인자' 자리를 노릴 계획이다.

'야구여왕' 제작진은 "김민지, 신수지 선수 외에도 다양한 분야의 레전드 선수 출신들이 라인업에 이름을 올릴 예정이니 기대하셔도 좋을 것"이라며 "'여성 야구'라는 미개척 분야를 제대로 일궈보겠다는 일념으로 뭉친 여성 선출들의 지독한 훈련과 드라마틱한 성장기를 애정 가득하게 지켜봐 달라"고 전했다.

한편, 채널A '야구여왕'은 '강철부대W' 연출을 맡은 신재호 PD와 '강철부대W', '피지컬100' 시즌1·2를 맡은 강숙경 작가가 합작으로 두 제작진의 조합에 또 한 번 시청자들의 기대감이 높아지고 있다.

박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]