충격! ‘몬치치’ 실존…심쿵 유발♥ ‘스타 2세’는 누구?

배우 심형탁의 아들 하루가 일본 유명 캐릭터 ‘몬치치’로 완벽 변신했다.

지난 3일 방송된 KBS2 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에선 심형탁 아들 하루의 200일 기념 사진 촬영 에피소드가 공개됐다.

이날 심형탁은 생후 200일을 맞은 하루와 함께 사진 스튜디오를 방문했다. 그는 “하루가 다르게 커가는 모습을 사진으로나마 기록하기 위함”이라고 밝혀 많은 부모의 애틋함과 공감을 불러일으켰다.

100일 때도 찾았던 스튜디오라고 밝힌 심형탁은 “많이 크지 않았냐. 너무 예쁘지 않냐”며 아들 자랑에 여념없는 팔불출 아빠의 면모를 보여 현장을 웃음으로 물들였다.

본격적으로 촬영을 시작하자, 심형탁은 첫 번째 콘셉트로 한복 디자이너 박술녀가 특별히 선물한 한복을 꺼내와 놀람을 안겼다. 그는 “선생님께서 100일 때도 한복을 해주셨다. 그런데 (하루가) 너무 울어서 못 찍었다. 선생님께서 이제는 100일 한복이 안 맞다는 이야기를 듣더니 새로 만들어주겠다고 하셨다. 너무 감사하더라”라며 감사를 전했다.

특히 하루는 복건에 버선까지 완벽하게 꽃도령으로 변신해 보는 이들로 하여금 미소를 짓게 했다. 이에 최지우는 “우리 하루도 한 외모 한다”며 칭찬했고, 심형탁은 “저렇게만 컸으면 좋겠다”고 화답했다.

이후 심형탁은 ‘캐릭터 덕후’답게 하루에게 ‘몬치치’와 비슷한 옷을 입혀 한복과는 또 다른 콘셉트를 선보였다. 그는 몬치치에 완벽 빙의한 하루를 보며 사랑스러운 눈으로 쳐다봐 아들 바보임을 인증했다. 이후에도 드래곤볼, 하카마 등 다양한 콘셉트의 촬영을 이어나갔다.

심형탁은 촬영 중인 하루 앞에서 재롱을 부리는가 하면, “너무 예뻐서 심장이 멈출 것 같다”고 말하며 주접을 떨기도 해 현장을 웃음바다로 물들였다.

이 같은 아빠의 노력 덕분일까. 100일에 엄청 울었다던 하루는 울지 않고 듬직한 모습으로 순조롭게 촬영을 이어갔다. 이에 사진작가 역시 “이 정도 협조면 아기들 중 상위 1%”라며 극찬했다.

