천안시 주요 교차로 교통신호 잔여시간 내비게이션 실시간 확인

충남 천안시의 주요 교차로 실시간 교통신호 잔여시간 정보를 내비게이션에서 확인할 수 있다.

천안시는 이달부터 27개 주요 교차로에서 진행방향 교통신호의 잔여시간과 신호등의 현재 색상 정보를 카카오내비, 네이버지도를 통해 제공하고 있다고 4일 밝혔다.

천안시 주요 교차로 실시간 잔여시간 정보가 카카오내비, 네이버지도에서 표시된 화면.

교통신호 잔여시간 정보 제공 구간은 천안대로(동부사거리~청삼교차로), 번영로(갤리리아사거리~성성2교차로), 만남로·백석로(운동장사거리~천안로사거리) 등 3곳이다.

이 서비스를 이용하기 위해선 운전자가 내비게이션에서 ‘교통신호 안내’ 혹은 ‘신호등정보 표시’를 활성화하고 목적지를 설정하면 이동 경로 전방 교차로의 잔여 시간이 표출된다.

운전자용 교통신호 잔여시간정보 표출 구간.

앞서 천안시는 지난해 10월 한국도로교통공단, 네이버 등과 ‘미래 융복합 교통인프라 구축 및 서비스 추진’ 업무협약을 체결하고 실시간 신호정보 제공을 위한 지능형교통체계(ITS) 관련 인프라를 구축했다.

최광복 건설안전교통국장은 “디지털 교통시스템 변화에 따라 운전자용 교통신호 잔여시간 정보는 교차로 내 급정거 감소를 유도하고 사고 예방과 꼬리물기 발생 대처가 가능함에 따라 사회적 비용 감소 등 긍정적인 효과가 나타날 것으로 기대한다”고 말했다.

천안=김정모 기자 race1212@segye.com

