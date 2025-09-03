“음주 상태라…” 김승우♥김남주 ‘한끼합쇼’ 촬영분, 결국 폐기된 이유는?

배우 김승우 측이 JTBC 예능 프로그램 ‘한끼합쇼’의 촬영분 폐기 요청에 대한 공식 입장을 내놓았다.

김승우 소속사 더퀸AMC 관계자는 3일 “김승우가 ‘한끼합쇼’ 촬영에 참여한 사실”이라며 “서울 강남구 삼성동 자택에서 약 30~40분간 촬영이 진행됐다”고 전했다. 당시 김승우는 혼자 집에 있었고, 갑작스럽게 방문한 촬영팀을 보고 반가운 마음에 즉흥적으로 촬영에 응했다는 설명이다.

하지만 촬영 당시 김승우는 약간의 음주 상태였던 것으로 알려졌다. 더퀸AMC 관계자는 “음주한 상태에서 지상파 방송 촬영에 임하는 것은 적절하지 않다고 판단해, 매니지먼트가 상황을 파악한 뒤 촬영 중단을 결정했다”고 밝혔다. 이에 김승우도 해당 결정에 동의하며 제작진에 양해를 구했다.

더퀸AMC 관계자는 “촬영 불가 입장을 김승우에게 전달했고, 제작진에도 양해를 구했다. 제작진 역시 이를 받아들여 방송에 나오지 않고 실패한 것으로 처리됐다”고 덧붙였다.

앞서 한 매체는 지난달 5일 방송된 ‘한끼합쇼’ 이진욱·정채연 편에서 김승우 집에서 촬영이 이뤄졌으나, 녹화분이 폐기됐다는 보도를 내놓았다. 보도에 따르면, 촬영은 3시간가량 진행됐으나, 김승우 측에서 ‘방송에 내보내지 말아달라’고 요청해 최종적으로 방송에 포함되지 않았다고 전해졌다.

이번 일과 관련해 소속사 측은 “3~4시간이 아닌 약 30~40분 정도 촬영이 이뤄졌으며, 심각한 문제는 없었다”고 해명하며 “예상치 못한 보도에 당혹스러운 마음”이라고 밝혔다.

이처럼 김승우 측은 음주 상태로 인한 방송 적합성 문제로 촬영분 폐기를 결정할 수밖에 없었던 상황을 상세히 전하며, 이번 사안이 과도하게 부풀려지는 것을 경계하는 모습이다.

한편, ‘한끼합쇼’는 탁재훈, 김희선, 셰프 이연복 등이 출연해 평범한 가정에서 특별한 한 끼를 함께하는 콘셉트의 프로그램으로, 지난달 26일 8회를 끝으로 종영했다.

