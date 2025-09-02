원주시, 행복원주 9월호 발간…"시민들에 무료 배포"

원주시는 ‘행복원주 9월호’를 발간했다고 2일 밝혔다.

9월호에는 원주에서 열리는 다채로운 문화 행사 소개와 함께 여행하기 좋은 계절, 원주 소금산그랜드밸리 케이블카 이야기를 비롯한 다양한 원주 소식이 담겼다.

행복원주 9월호 표지. 원주시 제공

원주 마을이야기에서는 소초면 학곡리를, 원주 ‘여기어때’에서는 도래미시장의 만두골목을 소개한다. 또 한가로움이 넘치는 동화사에도 찾아가 본다.

나눔을 실천하는 아너소사이어티 공이정 대표와 식탁을 더욱 풍성하게 하는 참기름, 들기름을 만드는 원주 서원당 김봉현 대표도 만날 수 있다.

여기에 더해 창업 스토리, 세무 상식, 의료 이야기, 우리 몸에 이로운 이야기, 의정 소식 등 시민들을 위한 소식을 담은 행복 알림과 함께 어린이와 어른이 나란히 즐기는 그림책 ‘두 사람’, 우리 아이들의 교육 정보가 담긴 ‘강원교육 알쓸정보’, 그리고 ‘컬쳐 앤 원주’도 준비됐다.

행복원주는 시민들에게 무료로 배포된다. 행복원주 카카오톡 채널을 통해 모바일 구독도 가능하다.

시 관계자는 "인터넷을 통해 이북(e-book) 형태로도 볼 수 있다"며 "유튜브와 점자책으로도 제공된다"고 말했다.

원주=배상철 기자 bsc@segye.com

