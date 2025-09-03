소총·실탄 가지고 나와도 軍은 몰랐다… 어떻게 반출했나

현역 육군 대위가 대구 수성못 근처에서 총상을 입은 채 의식불명 상태로 발견됐다가 끝내 숨졌다. 군 당국과 경찰은 부대에서 총기를 어떻게 가지고 나왔는지 등을 수사하고 있다.

2일 육군에 따르면 이날 오전 6시29분쯤 대구 수성구 수성못 주변에서 육군3사관학교 소속 30대 A 대위가 의식이 없는 채로 경찰에 발견됐다. 옆에는 군용 K-2 소총이 놓여 있었다.

발견 당시 그는 군복이 아닌 사복을 입고 머리에 총상을 입은 상태였으며, 병원으로 옮겨졌지만 사망한 것으로 전해졌다.

경북 영천 육군3사관학교에서 일하는 30대 육군 대위가 2일 오전 검은색 가방에 K-2 소총을 담고 대구 수성구 수성못 주변을 걸어가고 있다. 그는 총상을 입은 채 의식불명 상태로 경찰에 발견됐다가 끝내 숨졌다. 연합뉴스

경북 영천에서 근무하던 A 대위는 3사관학교를 빠져나온 것으로 파악된다. 수성못까지 도로 거리로 약 43㎞에 달하는 거리를 이동하는 동안 총기와 실탄을 소지하고 있었지만, 군이 이를 파악하지 못했고 아무 제재를 받지 않았다는 점에서 비판을 피하기 힘들어 보인다.

생도를 교육하는 훈육 장교였던 A 대위는 평소 실탄을 지니는 보직도 아니었다. 군 경찰은 해당 사관학교에서 총기와 실탄을 부실하게 관리했는지 등을 조사할 전망이다.

국회에서도 군인의 총기 사망사고에 대한 대책 마련이 필요하다는 목소리가 나왔다. 이날 열린 국방위원회에서 국민의힘 유용원 의원은 “간부를 양성하는 훈육장교가 K-2 소총과 실탄을 소지한 채 별다른 제재 없이 이동한 상태로 사고가 발생했다는 것은 상식적으로 납득하기 어렵다”며 “총기 관리와 관련해 전반적인 조사나 점검이 필요하다”고 말했다.

유 의원은 사망한 군인이 초급 간부인 점에도 주목했다. 그는 “지난달 23일 육군 최전방 부대 소속 하사가 소총으로 사망한 소식도 있었다. 두 사고 모두 임관 10년차 미만의 초급 간부”라며 “개인 문제에 따른 사고가 아니고 군 조직 전반의 구조적 위기와 관련된 것은 아닌지 우려되는 대목”이라고 짚었다.

국방부는 정신건강 등을 포함해 초급 간부의 복무여건 개선책을 마련할 방침이다.

장민주 기자 chapter@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]