‘계엄 가담 의혹’ 해경청 전 기획조정관 직위해제… 총기 휴대 언급

해양경찰청은 지난해 ‘12·3 비상계엄’ 가담 의혹을 받는 안성식 전 본청 기획조정관(치안감)을 직위 해제했다고 2일 밝혔다. 앞서 직무 수행이 곤란하다고 보고 지난달 14일 대기발령 조치를 한 지 2주일여 만이다.

조은석 내란 특별검사팀은 지난달 26일 안 전 조정관에 대해 내란 부화수행 혐의로 압수수색을 하며 본격적인 수사에 착수했다. 그는 계엄 사태 때 수뇌부들이 모인 자리에서 총기를 불출해 무장하라는 지시와 수사 인력의 계엄사 파견을 주장한 것으로 전해졌다.

해경청에 따르면, 안 전 조정관은 당시 파출소 청사 방호를 위한 총기 휴대 검토, 합수부 구성 시 수사인력 파견 검토 등을 언급했다. 이에 안 전 조정관은 “사시 출신으로 계엄법을 잘 알아 건의했던 것뿐”이라고 입장을 냈다.

안 전 조정관은 파면 당한 윤석열 전 대통령과 같은 서울 충암고 출신으로, 서울대를 나와 2008년 사법시험 특채(경정)로 해경에 입문했다. 2022년 3월 본청 형사과장 재임 시 해경 출신으로는 처음 대통령직 인수위원회에 파견됐다. 총경 계급에서 2023년 경무관, 2024년 치안감으로 2년 사이에 두 계급을 승진한 바 있다.

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

