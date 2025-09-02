로터스, 에미라 60개월 무이자 프로모션 개시

로터스 에미라. 사진=로터스자동차코리아 제공

로터스자동차코리아는 자사의 대표 스포츠카 에미라(Emira) 고객 인도 1주년을 맞아 특별 프로모션을 진행한다고 2일 밝혔다.

로터스자동차코리아 관계자는 “에미라가 출시 1년 만에 158대 판매라는 성과를 거둔 것은 국내 고객의 뜨거운 성원 덕분”이라며 “이번 특별 무이자 프로모션은 그 성원에 보답하는 동시에 더 많은 분이 로터스의 진정한 스포츠 드라이빙을 경험할 수 있도록 기획한 것”이라고 밝혔다.

에미라는 지난해 9월부터 1년간 총 158대가 고객에게 인도됐다. 이는 단일 스포츠카 모델로서는 괄목할 만한 판매량으로, 독일 및 일본 브랜드가 주로 활약하던 스포츠카 시장에 로터스 브랜드의 존재감을 국내 시장에 강하게 각인시켰다는 점에서 의미가 매우 깊다.

로터스자동차코리아는 이 같은 고객의 성원에 보답하고 고객 인도 1주년을 기념하고자 9월부터 단 6명의 고객에게 선착순으로 에미라 60개월 무이자 리스 프로모션을 진행한다.

프로모션은 운용리스와 금융리스 두 가지 방식 중 하나를 선택할 수 있다. 이를 통해 실제 최소 100만원대 수준(선수금 30%)의 월 납부금을 내면 된다.

로터스자동차코리아에서 제공하는 추가 혜택 적용 시 초기 납부금 또한 약 260만원 절감된다.

2026년형 에미라 가격 인상을 앞둔 현재, 이번 프로모션은 사상 최대 수준의 혜택으로 로터스 스포츠카 구매를 지원한다.

약 1억 4500만원대에 형성되어 있는 이번 프로모션 대상 에미라들은 적극적인 로터스자동차코리아의 부담 금액과 함께 단 6대 한정으로 진행되는 만큼, 선착순 조기 마감이 예상된다.

한편 에미라는 3.5L 엔진을 얹은 V6 모델(수동 변속기, 자동 변속기)과 2.0 터보 엔진을 탑재한 퍼스트 에디션(자동 변속기) 중 선택할 수 있다.

에미라 퍼스트 에디션은 일상 및 트랙 주행에 부족함 없는 펀치력과 함께 복합연비 9.5㎞/l라는 효율성까지 갖추고 있어 데일리 스포츠카 능력은 물론 가성비 스포츠카로서 가장 뛰어난 차량이라는 평가를 받고 있다.

