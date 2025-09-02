드라이빙에 프리미엄을 더하다…‘한국타이어×BMW’ 브랜드 파트너십

모빌리티 분야 고성능 세그먼트에서 독보적 입지를 구축한 한국타이어와 BMW가 견고한 브랜드 파트너십을 이어가고 있다. 한국타이어 제공

양사는 글로벌 ‘톱티어(Top Tier)’ 기술력과 프리미엄 브랜드 시너지를 바탕으로 운전자들에게 도로 위 드라이빙에 프리미엄 감성을 더해준다.

한국타이어는 그간 BMW와 신차용 부문에서 긴밀한 협업을 이어왔다.

조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장 주도로 프리미엄 브랜드 전략을 지속 강화해온 한국타이어는 선제적 연구개발 투자를 더해 글로벌 최상위 수준의 기술력을 확보했다.

최근에는 BMW 플래그십 전기 SUV ‘iX’에 최적화된 타이어 ‘아이온 에보 SUV(iON evo SUV)’와 사계절용 타이어 ‘아이온 에보 AS SUV(iON evo AS SUV)’를 개발했다.

2022년 브랜드 최초 전기 그란쿠페 ‘i4’에 이은 두 번째 성과로 한국타이어가 BMW 전동화 프로젝트 핵심 파트너로서의 위상을 한층 강화했다는 점에서 의미가 크다.

지난해 BMW의 고성능 세단 ‘M5’ 7세대 모델에 초고성능 슈퍼 스포츠 타이어 ‘벤투스 S1 에보 Z(Ventus S1 evo Z)’ 신차용 타이어를 독점 공급해 파트너십의 시너지도 발휘 중이다.

자동차 업계 관계자는 “한국타이어가 글로벌 유수의 타이어 브랜드를 제치고 BMW ‘M’의 독점 파트너로 선정되며 기술력을 인정받았다는 데 큰 의미가 있다”고 말했다.

