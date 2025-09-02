인천 계양구의회, 제261회 임시회 추경·조례안 처리 예정

인천 계양구의회가 1일부터 5일간 일정으로 제261회 임시회를 개회했다. 구의회에 따르면 이번 임시회에서는 2025년도 제2회 추가경정예산안, 조례안 17건, 동의안 1건, 기타 3건 등의 안건을 처리할 예정이다.

첫날인 1일에는 개회식 및 제1차 본회의를 열고 예산결산특별위원회 구성 결의안, 문미혜 의원이 대표 발의한 소아암 환아의 산정특례제도 개선 건의안 등을 의결했다. 2∼4일 각 상임위원회별 활동 후 5일에 제2차 본회의를 열 예정이다.

올해 제2회 추경예산안은 제1회 대비 6.6% 증가한 8159억원 규모다. 소관 상임위원회에서 예비심사를 거친 후 예결특위의 심사 및 계수조정을 벌여 향후 본회의에서 최종 의결된다.

신정숙 의장은 “실효성 있는 재정 운용으로 민생경제 회복을 이끌 수 있도록 꼼꼼하고 책임감 있게 예산안 심의에 나설 것”이라며 “더욱 낮은 자세로 현장을 살피면서 성실하고 책임있는 의정활동을 펼치겠다”고 말했다.

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

