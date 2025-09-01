“체포 거부 尹, 두 차례 모두 속옷 차림 저항”

경기 의왕시 서울구치소에 구속 수감된 윤석열 전 대통령이 자신에 대한 체포영장 집행 당시 두 차례에 걸쳐 속옷 차림으로 집행을 거부한 것으로 나타났다.

1일 윤 전 대통령 체포영장 집행 당시 폐쇄회로(CC)TV에 따르면 윤 전 대통령은 김건희 특별검사팀(특검 민중기)의 1차 체포영장 집행 시도 당시 속옷만 입은 채 천장을 바라보고 눈을 감고 있었다. 당시 윤 전 대통령은 영장 집행 차 온 특검팀 관계자에게 “당신에게 말하고 싶지 않다, 마음대로 하라”고 한 뒤, ‘물리력을 사용해도 되겠나’란 질문이 나오자 “물리력을 사용하지 말라, 손 대지 말라”고 말했다.

국회 법제사법위원회 소속 더불어민주당과 조국혁신당 의원들은 이날 서울구치소를 방문해 윤 전 대통령 체포영장 집행 당시CCTV를 확인한 뒤 이같이 설명했다. 앞서 법사위는 민주당·조국혁신당 주도로 윤 전 대통령 수감 특혜 제공 여부와 수사방해 여부를 확인한다는 목적으로 이번 현장 검증을 의결했다.

법사위 여당 간사인 민주당 김용민 의원은 “특검 측에서 인권침해하거나 무리한 집행을 하지 않았고, 사전에 충분히 고지하고 절차 보장하면서 집행했으나 윤 전 대통령과 변호인들의 막무가내식 거부, 그리고 궤변에 따라서 사실상 (영장 집행을) 실패했다”고 말했다.

김 의원은 “2차 집행의 경우 (윤 전 대통령이) 이미 속옷 차림으로 앉아서 성경책으로 보이는 책을 읽으면서 집행을 거부했다”며 “2차 집행 때 구치소 출정과장이 ‘옷을 입고 나오라’고 하니 (윤 전 대통령은) 계속 ‘내가 거부하는데 어떻게 집행하겠느냐’는 이유로 거부했다”고 전했다.

