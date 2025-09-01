세계일보

[알립니다] 제10회 세계일보 지역·사회발전 공헌대상 수상자 발표

입력 : 2025-09-01 19:11:23 수정 : 2025-09-01 19:11:23

세계일보가 지역갈등을 해소하고 평화통일의 초석을 놓기 위해 제정한 ‘제10회 세계일보 지역·사회발전 공헌대상’의 수상자가 결정되었습니다. 전문가로 구성된 심사위원들이 접수된 후보자들을 대상으로 사회갈등해소 및 통일준비 부문 수상자가 선정되어 다음과 같이 공지합니다.

시상식 : 2025년 9월 18일(목) 오후 3시, 세계일보 대강당(31층)


