네이버·카카오 “이탈 막아라”… 맞춤·개인화로 ‘락인’ 총력전

국내 양대 플랫폼사인 네이버와 카카오가 자사 서비스 전반에 맞춤형 검색과 개인화 피드 기능 등 인공지능(AI)을 접목하고 있다. 유튜브, 인스타그램 등 글로벌 플랫폼의 영향력이 갈수록 막강해지는 상황에서 이용자 이탈을 최소화하려는 시도다.

1일 정보기술(IT) 업계에 따르면 네이버와 카카오는 최근 AI를 활용해 관심사 기반의 콘텐츠를 서비스 전면에 내세우고 관련 기능을 강화하는 조치를 취하고 있다. 네이버는 생성형 AI를 활용한 문서 추천 서비스인 ‘맞춤형 AI 블록’을 도입하기 위해 A·B 테스트를 진행 중이다. 맞춤형 AI 블록은 사용자의 관심사를 바탕으로 키워드와 관련된 내용을 추천하고 이를 요약해 소개하는 서비스다. 같은 검색어를 입력하더라도 상황이나 취향에 따라 사용자가 원하는 정보가 다를 수 있다는 점을 고려한 기능이다. 네이버는 최근 일부 이용자를 대상으로 A·B 테스트에 돌입했으며 결과를 토대로 검색 환경을 고도화해 완성도를 높이겠다는 방침이다.

카카오가 23~25일 경기도 용인 ‘카카오 AI 캠퍼스’에서 ‘이프 카카오 25’ 콘퍼런스를 개최한다. 카카오 제공

최근 네이버는 검색어 영역도 새롭게 개편했다. 기존에는 이용자가 찾아본 검색어만 화면에 게시되는 형태였지만 이번 개편을 계기로 하단에서 관심사와 검색 맥락에 어울리는 추천 검색어, 숏텐츠를 추가로 확인할 수 있다. 요즘 뜨는 숏텐츠 키워드, 요즘 주목받는 정보도 손쉽게 검색할 수 있도록 했다.

카카오는 이달 23일부터 25일까지 경기 용인 카카오 AI 캠퍼스에서 개최하는 ‘이프 카카오’에서 새롭게 단장한 카카오톡을 선보일 예정이다. 이프 카카오는 카카오 그룹의 기술 경험과 성과를 공유하고 소통하는 행사다.

특히 카카오는 카카오톡의 첫 번째 탭인 ‘친구 탭’에 피드형 광고를 도입할 계획이다. 단순 메신저를 넘어 마치 인스타그램처럼 이용자들이 카카오톡 내에서 다양한 탐구활동을 펼칠 수 있도록 하겠다는 취지다.

카카오는 이미 2023년 인스타그램 스토리와 유사한 ‘펑’ 서비스 기능을 선보인 바 있다. 이와 관련해 정신아 카카오 대표는 지난달 7일 열린 2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 “카카오톡은 이제 단순한 메신저를 넘어 콘텐츠 발견과 탐색, 관계 기반의 소셜 기능까지 포괄하는 플랫폼으로 진화할 것”이라고 설명했다. 카카오는 관계 기반 속에서 작동하는 AI 서비스도 준비하고 있다. 카카오톡 내 쇼핑에서 확인할 수 있는 ‘AI 메이트 쇼핑’ 등이 대표적으로, 하반기 AI 서비스를 본격적으로 시작하면 개인화 추천 기능이 한층 확대될 것으로 관측된다.

네이버와 카카오가 AI에 집중하는 배경은 글로벌 플랫폼에 빼앗긴 점유율을 지키겠다는 차원이다. 올해 네이버와 카카오는 이용자의 체류 시간 확대에 중점을 두고 개편작업에 속도를 내고 있다. 플랫폼 내 체류시간이 늘어나야 광고 등의 수익도 도모할 수 있다.

앱·리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일이 발표한 결과를 보면 지난해 한국인이 가장 오래 사용한 앱은 유튜브, 카카오톡, 인스타그램, 네이버, 틱톡 순으로 나타났다. 유튜브의 월 평균 사용시간은 1083억분으로, 2위를 차지한 카카오(327억분)보다 3배 이상 높았다. 그다음은 인스타그램 224억분, 네이버 205억분, 틱톡 66억분을 각각 기록했다.

윤선영 기자 sunnyday702@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]