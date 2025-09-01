“윤석열·김건희 석방하라!”… 국힘 최고위 김민수 ‘탄핵 불복’

김민수 국민의힘 최고위원은 1일 윤석열 전 대통령에 대한 탄핵이 정당하지 않다는 일각의 주장을 언급하면서 윤 전 대통령 부부 석방을 요구했다.

김 최고위원은 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “수많은 국민은 여전히 윤 전 대통령 탄핵이 정당하지 않다고 주장한다”며 “국민은 헌법재판관에게 법 절차까지 무시한 채 헌법상 보장된 대통령의 권한을 심판할 어떠한 권한도 부여한 적이 없다”고 말했다.

또한 “윤 전 대통령은 ‘내란죄가 빠졌다면 탄핵소추가 이뤄지지 않았을 것’이라고 주장했지만, 헌법재판소는 '가정적 주장'에 불과하다고 했다”며 “헌재는 ‘내란죄가 빠졌어도 탄핵소추가 됐을 것’을 가정하고 있는데, 헌재의 주장과 판결 역시 가정적 주장에 불과했다”고 했다.

그는 “민주당이 진정 국민을 위한다면 정치 보복성 모든 수사를 멈추고 윤 전 대통령 부부를 석방하라”며 “민주당과 이재명 정권이 민생을 뒤로한 채 오직 정치보복을 위해, 정적 제거를 위한 탄핵몰이와 극우몰이에 치우친다면 이재명 정권 역시 그 수명을 다하지 못할 것”이라고 말했다.

