이종혁, 이혼한 윤민수에 돌직구 "10년 전에 이혼할 줄"

배우 이종혁이 가수 윤민수의 이혼 소식에 의미심장한 한마디를 남겼다.

지난달 31일 방송된 SBS TV 예능 '미운 우리 새끼'('미우새')에선 최근 이혼 소식을 알린 윤민수가 이종혁과 만나는 모습이 그려졌다.

두 사람은 과거 MBC TV 가족 예능물 '일밤 - 아빠! 어디가?'에 함께 출연하며 우정을 다졌다.

이종혁은 이날 방송에서 윤민수에게 '싱글(Single)'이라고 적힌 모자를 선물했다. "싱글라이프를 즐기라는 의미에서 준비했다"고 설명했다.

이종혁은 그러면서 "사실 이혼 생각한 지 좀 오래되지 않았냐. 난 10년 전에 할 줄 알았다. '아빠! 어디가?' 할 때는 어쩔 수 없었고"라고 말했다.

이에 윤민수는 이종혁에게 "악담을 해라 악담을 해"라고 한숨을 내쉬었다.

그러면서 "작년에 일이 좀 많지 않았냐. 회사 일도 많고 후 엄마도 좀 복잡했다. 서류는 천천히 정리하자고 했다. 오늘은 형이 위로주를 쏴라"고 덧붙였다.

한편 윤민수는 2006년 김민지 씨와 결혼했다. 두 사람은 같은 해 11월 아들 윤후를 낳았다. 윤민수는 아들과 함께 '아빠! 어디가?'에 출연해 주목 받았다. 두 부부는 결혼 18년 만인 작년 이혼 사실을 알렸다.

