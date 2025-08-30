리더·구성원 모두 자신만의 ‘음’을 찾아라

키 체인지/ 이두헌/ 클라우드나인/ 2만2000원

‘풍선’ 등으로 1980년대 많은 사랑을 받은 그룹사운드 ‘다섯손가락’의 리더이자 현재 중앙대 예술대학원 초빙교수와 경희대 포스트모던음악학과 겸임교수로 재직 중인 저자가 17년간 기업 등을 대상으로 진행했던 강연 내용을 한 권의 책으로 집약했다.



음악 용어 ‘키 체인지(Key Change)’는 음악에서 전조로 조(Key)를 전환하는 순간을 뜻한다. 익숙한 흐름이 전환되며 감정의 긴장과 해방이 교차하는 지점이다. 저자는 오늘날의 리더와 일하는 사람들에게 필요한 것이 ‘자기만의 조’를 찾고 용기 있게 전환하는 것’이라고 말한다. 그러면서 리더에게 필요한 키 체인지를 6개의 장으로 나눠 책에 담았다.

1장에서는 음악 속의 초일류 리더십을 다루며 음악 연주 때 발견할 수 있는 리더십의 핵심 요소를 알려준다. 2장에서는 보이지 않는 조력자와 조직의 힘을, 3장에서는 즉흥연주, 편곡, 작곡의 과정을 통해 창의성이 어떻게 발현되는지를 설명한다. 4장에서는 지속가능한 사랑과 시대를 초월한 가치를, 5장에서는 시간과 철학의 의미를 파고든다. 6장에서는 음악 문화의 다양성을 통해 포용과 혁신에 대해 얘기한다.

